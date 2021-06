PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE 18 A 46 ANOS COMEÇAM A SER VACINADOS HOJE EM AMPARO

A partir de hoje, 14 de junho, profissionais da educação de 18 a 46 anos começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Amparo. Para os profissionais com 45 e 46 anos, a vacinação acontece hoje na Farmácia Central do Postão das 17h30 às 21h. O horário da imunização será de acordo com a escola ou unidade de ensino em que trabalham.

Nas próximas terça e quarta-feira, 15 e 16 de junho, serão vacinados os profissionais de 18 a 44 anos. A vacinação para essa faixa etária acontecerá das 8h às 17h no CIME “Polichinelo”, na Rua Princesa Isabel, 181 – Jardim Santo Antônio, em horário determinado pelo cronograma feito pelas secretarias municipais de saúde e educação e encaminhado às escolas.

Serão vacinados os profissionais da Educação Básica, inclusive condutores do transporte escolar. Para receber a vacina, o profissional deve estar cadastrado na plataforma VacinaJá Educação e apresentar o QR Code que comprova o cadastro.