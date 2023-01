Programa Afluentes fortalece laços entre a Águas de Holambra e a comunidade

Cuidar de pessoas. Esse é o principal objetivo da Águas de Holambra, concessionária que integra a Aegea Saneamento, o maior grupo privado do setor no Brasil. Há sete anos no município, a Águas de Holambra vai muito além de garantir água potável nas torneiras holambrenses, e coletar e tratar o esgoto; atua diretamente junto às comunidades, especialmente as mais vulneráveis. Para que isso aconteça, conta com a área de Responsabilidade Social, que desenvolve vários programas e projetos junto a esse público.

A atuação acontece de várias maneiras, mas a principal – e que é desenvolvida durante todo o ano, é o Programa Afluentes. Por meio de reuniões com lideranças comunitárias, nos quatro cantos da cidade, a equipe de Responsabilidade Social está sempre a postos tanto para levar as informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Águas de Holambra, quanto para ouvir os anseios da comunidade, críticas e sugestões que podem mudar a realidade da região.

“Esta relação com a população, por meios dos líderes comunitários dos mais diferentes bairros, vem sendo desenvolvida ao longo dos anos, priorizando sempre o empoderamento das comunidades através desse canal aberto entre a concessionária e a população”, afirma a analista de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, Camila Are Sobrinho Santos.

Durante as reuniões, diversos temas são trabalhados, como a importância do saneamento básico e o impacto positivo na saúde e na qualidade de vida das pessoas, além do desenvolvimento da cidade. Camila lembra ainda alguns temas muito importantes tratados nas reuniões de Afluentes. “Nós trabalhamos a questão do descarte correto de óleo de cozinha usado, que não pode ser jogado nos ralos da pia, assim como qualquer tipo de gordura. Para isso, por exemplo, utilizamos o Programa De Olho no Óleo, de conscientização mesmo”, explica Camila.

O descarte de lixo e objetos diversos na rede de esgoto, especialmente nos vasos sanitários, é outro tema bastante relevante. “Nós procuramos sempre mostrar quais as consequências de ações como essa. Munidos de muita informação, vamos mudando a realidade dessas pessoas porque, muitas dessas atitudes, são prejudiciais a eles mesmos”, comenta o analista. Isso porque, tanto o descarte de óleo usado e de lixo na rede de esgoto provocam entupimentos e, muitas vezes, a população é afetada por eles.

A coordenadora de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, Maria Aparecida Draheim, endossa. “Nosso compromisso com a qualidade de vida é perceptível nas ações que contemplam as atividades sociais desenvolvidas com a participação da população de Holambra”, afirma.