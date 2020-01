PROGRAMA “ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SEU BAIRRO” ESTARÁ NO FLORIANÓPOLIS NO PRÓXIMO DIA 29 – Jaguariúna

O programa “Assistência Social no Seu Bairro” realiza a sua primeira ação do ano no próximo dia 29 de janeiro, no bairro Florianópolis. As atividades serão concentradas na Escola Municipal Mário Bergamasco, das 9h às 15h.

Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, estão previstos atendimentos sobre o programa Bolsa Família. Também haverá apresentação do cantor Alexandre Reys e atividades como gincana, artesanato, jogos, piquenique, pula-pula, pipoca e algodão-doce.

O “Assistência Social no Seu Bairro” é um projeto da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna que descentraliza os atendimentos do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), facilitando a vida da população.

SERVIÇO:

Programa “Assistência Social no Seu Bairro”

Quando: 29/01

Onde: bairro Florianópolis

Local: Escola Municipal Mário Bergamasco

Horário: das 9h às 15h

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira