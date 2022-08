Programa educacional do Sesi-SP atende cerca de 150 mil alunos das escolas públicas da região

Com o objetivo de apoiar a recuperação do processo de alfabetização e a ampliação de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, 479 parcerias fechadas com os municípios contabilizam mais de 500 mil alunos do estado de São Paulo

Em agosto, 2.429 escolas públicas de São Paulo iniciaram os atendimentos pelo Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia, oferecido gratuitamente pelo Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP), por meio de 479 contratos de parceria fechados com as prefeituras, que representam 54% de todos os municípios do estado.

Os analistas técnicos educacionais, contratados pelo Sesi-SP especialmente para o programa, atuarão em diferentes polos espalhados pelo estado, dando suporte a 20.772 professores, de 515.796 alunos do Ensino Fundamental.

Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia ofertado gratuitamente aos municípios paulistas.

Nas regiões de Campinas e Piracicaba, 37 municípios aderiram ao programa, resultando em cerca de 6 mil professores de 340 escolas de ensino fundamental I e II, impactando 150 mil alunos da rede pública.

Na região de Mogi Guaçu, 16 municípios (Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Conchal, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itapira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul) fizeram a adesão, totalizando 166 escolas, 629 professores, de 24.063 alunos.



Araras e Pirassununga também aderiram ao programa, somando 25 escolas, 771 professores e 4.871 estudantes.

Na região do Polo Têxtil, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia aderiram ao programa. Também fecharam parceria com o Sesi-SP as prefeituras de Paulínia e Cosmópolis. Juntos, os seis municípios somam mais de 59 mil alunos potencialmente beneficiados. São cerca de 150 escolas de Ensino Fundamental I e II e mais de 450 professores.

Na região metropolitana de Piracicaba, os municípios de Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, São Pedro, Tietê, Limeira, Cordeirópolis e Piracicaba assinaram a parceria, totalizando 120 escolas, 3,5 mil professores e mais de 48 mil alunos.

Os municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes recebem o programa em 37 escolas, contabilizando 220 professores e 13 mil alunos atendidos.

“A adesão dos municípios demonstra que estamos no caminho certo, ao oferecer uma solução que auxiliará nas dificuldades e desafios que os professores têm que lidar diariamente e que foram ampliados por conta da pandemia”, explica Herman Renato Assumpção, supervisor técnico educacional do Sesi-SP, responsável pelo programa.

Programa foca nas áreas de Alfabetização, Português e Matemática.

Conforme Assumpção, o programa vem ao encontro dos anseios desses grupos de professores que buscam fazer a diferença junto aos seus alunos, ao dar acesso a ferramentas e promover reflexões sobre as soluções dos problemas que já estão enfrentando. “Ou seja, visa aliviar e não sobrecarregar ainda mais o fundamental papel do professor em sala de aula”.

As soluções educacionais já testadas e aprovadas na rede Sesi-SP serão adequadas às necessidades e realidades específicas, com o mesmo padrão de qualidade, dentro da própria estrutura das escolas públicas das cidades e do estado. O apoio aos professores da escola pública, responsáveis pela educação de 80% das crianças e adolescentes, são o foco principal do programa, com a oportunidade de troca de conhecimento e aprendizados.

Com duração de um semestre letivo, o programa consiste na formação de professores da rede pública para uma atuação personalizada junto aos estudantes, dividido em duas frentes: professores do 1º ao 5º ano, para consolidação da alfabetização; e professores do 6º ao 9º ano, com foco na elevação dos índices de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.

Os contratos firmados se dividiram em 341 de alfabetização (314 presencial e 27 remoto) e 138 de proficiência em Português e Matemática (24 presencial e 114 remoto).

Ao todo serão 80h de formação com acompanhamento de resultados, no atendimento presencial, direcionado às escolas de cidades com até 100 mil habitantes, que é a maioria. Os municípios maiores participarão do programa na modalidade remota, com carga horária de 40h.

Além da formação, os professores terão acesso a material didático, fórum de dúvidas, conferências e certificado ao final do programa.

No próximo ano, novas parcerias serão realizadas, com capacidade para atender a totalidade dos 645 municípios paulistas.

O Sesi-SP acredita que uma educação de qualidade, significativa e equitativa é fundamental para o desenvolvimento social e econômico. O Programa Emergencial Pós-Pandemia é parte de uma iniciativa com várias frentes, o Sesi Senai para Todos, pelo desenvolvimento do país.