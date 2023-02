Programa Renda Campinas inicia pagamento a beneficiários

A primeira das 12 parcelas do Programa Renda Campinas foi paga nesta sexta-feira, dia 10, às famílias beneficiárias. O dinheiro está disponível na Caixa Econômica. O valor pode ser acessado por meio do aplicativo Caixa Tem ( https://www.caixa.gov.br/caixatem/Paginas/default.aspx ), destinado a pagamento de benefícios sociais.

“O Programa Renda Campinas tem um papel importante na luta contra a pobreza e a desigualdade econômica. Vai transferir recursos financeiros para as famílias ou indivíduos mais necessitados, ajudando-os a cobrir suas necessidades básicas e a melhorar sua qualidade de vida”, afirmou o prefeito Dário Saadi.

A secretária Vandecleya Moro destacou a importância da iniciativa e declarou: “É com grande satisfação que estamos iniciando o pagamento do benefício. Sabemos o quanto esse recurso será valioso para as famílias”.

As famílias que estavam dentro dos critérios do Cartão Nutrir Emergencial Pandemia, benefício extinto em dezembro do ano passado, são as que estão recebendo a primeira parcela. A segunda está programada para 15 de março e a terceira para 28 de março. A partir de então, os pagamentos serão efetuados sempre no dia 25 ou no dia útil seguinte à data.

Voltado às famílias em situação de extrema pobreza (cuja renda mensal é até R$ 105,00 per capita) e pobreza (cuja renda mensal é de R$ 105,01 a R$ 210,00 per capita), o programa Renda Campinas tem previsão de atender até 25 mil famílias em 2023. O benefício terá validade de 12 meses, prorrogável por mais 12.

A previsão orçamentária proposta é de R$ 41 milhões. A intenção é fortalecer a renda de pessoas em situação de vulnerabilidade. Para receber o benefício, as famílias devem possuir renda per capita familiar de até R$ 210,00, residir em Campinas há pelo menos dois anos, estar inscritas no Cadastro Único com cadastro atualizado ou se cadastrar, se estiver dentro dos critérios. Serão priorizadas as famílias em atendimento nos Serviços do SUAS no município.

O programa terá três faixas de benefícios:

Famílias chefiadas por mulheres com duas ou mais crianças de 0 a 6 anos de idade ou com pessoa idosa entre 60 e 65 anos (que ainda não recebem o Benefício de Prestação Continuada) receberão 45 UFICs (R$ 201,00).

Famílias com três ou mais pessoas, com crianças de 0 a 6 anos de idade e/ou com pessoa idosa e/ou com pessoa com deficiência receberão 35 Unidades Fiscais Municipais (R$ 156,00)

Famílias com pelo menos uma indicação de vulnerabilidade, independentemente do número de pessoas na composição familiar, receberão 30 Unidades Fiscais Municipais (R$ 134,00).

Sobre o programa

O programa Renda Campinas tem como propósito complementar a renda das famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo outros programas e benefícios que elas também acessam, como por exemplo, o Cartão Nutrir, os Benefícios Eventuais Municipais (BEM), o BPC e o Auxílio Brasil.