Programação de Carnaval concentra atrações no Parque, Barão, Eleutério e Ponte Nova

A Secretaria de Cultura e Turismo divulgou na última sexta-feira, 24, a programação completa do Carnaval 2020. A principal novidade deste ano é a grade de atrações que atenderá os bairros Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova com shows, aulas de dança e funcional e DJ.

No sábado, a programação tem início às 16h30 com a concentração para mais uma edição do Circuito de Blocos ‘Zezo Marconi’ que tem saída do estacionamento do UNIESI, na Avenida Rio Branco, e participação do Bloco da Lira e também do Bloco Alegria Azul e Branco (origem da Escola de Samba Mocidade Alegre da Boa Esperança). O evento é gratuito e aberto à população, mas para organizar o evento a Secretaria de Cultura e Turismo está realizando a inscrição dos grupos organizados. O cadastro pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Rua Ribeiro de Barros, nº 62, Centro), pelo email cult.inscricoes@itapira.sp.gov.br, por mensagem na página ‘Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira’ no Facebook ou ainda através do formulário online disponível no link https://forms.gle/Dd9v6nGHNLB6q8ca6.

Na chegada dos blocos ao Parque Juca Mulato haverá homenagem à Henricão e show com a Banda SP Mix.

No domingo a folia começa às 16h30 no Parque Juca Mulato com Aulão de Funcional do Bloco Vitalle seguido de Aulão de Dança e show com a Banda SP Mix.

Na segunda-feira também haverá Aulão de Funcional do Bloco Vitalle a partir das 15h00 e Aulão de Dança a partir das 16h00. Mais tarde, às 19h00, começa a final do 4º Concurso de Marchinhas de Itapira. Os interessados podem inscrever suas músicas até o dia 6 de fevereiro e o regulamento completo pode ser acessado no site www.itapira.sp.gov.br. A premiação é de R$ 1.400,00 para o 1º colocado, R$ 1.000,00 para o 2º e R$ 800,00 para o 3º.

A programação da terça-feira de Carnaval também começa no período da tarde, às 15h00, com show com a Banda SP Mix. Mais tarde a animação fica por conta do Bloco Alegria Azul e Branco (origem da Escola de Samba Mocidade Alegre da Boa Esperança). E a partir das 20h00 começa o tradicional desfile da Banda do Nheco, encerrando o Carnaval 2020.

Programação

PARQUE JUCA MULATO

Dia 22 – Sábado

16h30 – Circuito de Blocos “Zezo Marconi” com participação do Bloco da Lira e Bloco Alegria Azul e Branco (Origem da Escola Mocidade Alegre da Boa Esperança) – Saída do estacionamento do UNIESI na Avenida Rio Branco

18h30 – Homenagem à Henricão

19h00 – Banda SP Mix

Dia 23 – Domingo

16h30 – Aulão de Funcional (Bloco Vitalle)

18h30 – Aulão de Dança

19h00 – Banda SP Mix

Dia 24 – Segunda

15h00 – Aulão de Funcional (Bloco Vitalle)

16h00 – Aulão de Dança

19h00 – 4º Concurso de Marchinhas

22h00 – Banda SP Mix

Dia 25 – Terça

15h00 – Banda SP Mix

19h00 – Bloco Alegria Azul e Branco

20h00 – Banda do Nheco

BARÃO ATALIBA NOGUEIRA (Praça Central)

Dia 22 – Sábado

16h00 – Aulão de Dança

Dia 23 – Domingo

17h30 – Aulão de Funcional (Bloco Vitalle) e DJ

Dia 24 – Segunda

18h00 – Banda Kauzando

ELEUTÉRIO (Praça Central)

Dia 22 – Sábado

18h00 – Banda Kauzando

Dia 23 – Domingo

19h00 – Aulão de Dança

Dia 24 – Segunda

17h30 – Aulão de Funcional (Bloco Vitalle) e DJ

PONTE NOVA (na quadra poliesportiva)

Dia 22 – Sábado

17h30 – Aulão de Funcional (Bloco Vitalle) e DJ

Dia 23 – Domingo

18h00 – Banda Kauzando

Dia 24 – Segunda

18h00 – Aulão de Dança