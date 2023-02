Programação de Carnaval em Conchal começa na sexta-feira, dia 17

Na sexta-feira, dia 17, a Prefeitura, por meio dos setores de Turismo e Eventos e de Cultura inicia a programação do CarnaConchal. Com atrações musicais, espuma para as crianças e praça de alimentação, o evento será realizado na Avenida Prefeito Nelson Cunha, ao lado do Ginásio de Esportes, até a terça-feira de carnaval, dia 21.

Confira a programação completa:

17/02 (sexta-feira) – Feira Noturna / DJ Brito The Tiger / Paulinho Pimenta a partir das 18h

18/02 (sábado) – Matinê com espuma para as crianças às 15h / Paulinho Pimenta a partir das 19h

19/02 (domingo) – Matinê com espuma para as crianças às 15h / DJ Ellyab / DJ Brito The Tiger a partir das 16h

20/02 (segunda-feira) – DJ Cauã Melo / Artistas da terra a partir das 19h

21/02 (terça-feira) – DJ Cauã Melo / Claytinho a partir das 15h