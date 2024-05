PROGRAMAS SOCIAIS PARA O AGRONEGÓCIO: PROMOVENDO INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

O agronegócio brasileiro é um dos setores mais dinâmicos e importantes da economia nacional, contribuindo significativamente para o PIB, as exportações e a geração de empregos. No entanto, a sua relevância vai além dos números econômicos, estendendo-se para a promoção do desenvolvimento social e sustentável das áreas rurais. Para alcançar esses objetivos, uma série de programas sociais têm sido implementados, visando apoiar agricultores familiares, promover a inclusão social, incentivar práticas agrícolas sustentáveis e melhorar a qualidade de vida no campo.

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF)

O PRONAF é um dos principais programas sociais voltados para o agronegócio no Brasil. Ele foi criado para apoiar agricultores familiares através de financiamentos com condições favoráveis, possibilitando a aquisição de insumos, modernização de técnicas agrícolas e ampliação da produção. O programa oferece linhas de crédito específicas para diversas atividades, incluindo cultivo de alimentos, pecuária e agroindústria, contribuindo para a geração de renda e a sustentabilidade no campo.

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

O PAA tem como objetivo principal garantir a segurança alimentar e promover a inclusão social dos pequenos agricultores. Através deste programa, o governo compra alimentos produzidos por agricultores familiares e destina esses produtos para instituições públicas, como escolas e hospitais, além de programas sociais. Dessa forma, o PAA ajuda a combater a fome e a desnutrição, ao mesmo tempo que assegura um mercado para os pequenos produtores rurais, incentivando a produção local e sustentável.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER)

A ATER é uma iniciativa que fornece suporte técnico e capacitação para agricultores familiares e pequenos produtores. Esse programa é essencial para a disseminação de boas práticas agrícolas, tecnologias sustentáveis e métodos de gestão eficientes. A assistência técnica contribui para a melhoria da produtividade, qualidade dos produtos e redução de impactos ambientais, além de ajudar os agricultores a enfrentar desafios climáticos e de mercado.

PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (PNCF)

O PNCF oferece crédito para a compra de terras, possibilitando que trabalhadores rurais e pequenos produtores adquiram suas propriedades. Esse programa visa à redistribuição de terras, promovendo a reforma agrária e incentivando a produção agrícola sustentável. Ao facilitar o acesso à terra, o PNCF contribui para a fixação do homem no campo, redução da pobreza rural e aumento da produção de alimentos.

PROGRAMA CISTERNAS

O Programa Cisternas é uma iniciativa fundamental para as regiões semiáridas do Brasil, onde a escassez de água é um desafio constante. Ele promove a construção de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva, garantindo o abastecimento de água potável para consumo e produção agrícola. O programa melhora as condições de vida no campo, aumenta a resiliência das comunidades rurais e contribui para a segurança hídrica e alimentar.

Os programas sociais voltados para o agronegócio no Brasil desempenham um papel crucial na promoção da inclusão social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico das áreas rurais. Ao apoiar agricultores familiares, incentivar práticas agrícolas sustentáveis e proporcionar melhores condições de vida no campo, essas iniciativas contribuem para a construção de um agronegócio mais justo, resiliente e próspero. A continuidade e o fortalecimento desses programas são essenciais para garantir um futuro sustentável para o setor e para o país como um todo.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br