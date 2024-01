“PROJETO CAMPEÕES-BASQUETE” OFERECE AULAS ABERTAS PARA NOVOS INTEGRANTES

Nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, o “Projeto Campeões” da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna oferece, a partir das 16h até as 18h, uma aula aberta de Basquete no Ginásio do Azulão para nascidos em 2015, 2014, 2013 e 2012. O objetivo é integrar o grupo Sub 12. Os interessados já inscritos e confirmados devem comparecer obrigatoriamente com um responsável legal para preenchimento do questionário de saúde.

Também nesta terça-feira, acontece no Azulão, a aula aberta do Sub 16 para os nascidos em 2008 e 2009, das 18h às 20h. Já para os grupos de Sub 14 (nascidos em 2010 e 2011) e Sub 18 (nascidos em 2006 e 2007), as aulas serão na quinta-feira, dia 01 de fevereiros, das 16 às 18h e das 18h às 20h, respectivamente.

Nesses casos, a avaliação é para quem quiser participar da formação das equipes que representarão Jaguariúna nos Campeonatos da LMB, Circuito das Águas e Torneios Regionais Amadores.

Para participar das aulas abertas do Sub 14,16 e 18, é preciso mandar uma mensagem na página do Instagram @jaguariuna.basquete informando seu nome completo, data de nascimento, posição que atua e cidade que reside. Após a inscrição ser confirmada, será enviado um questionário de saúde que deverá ser preenchido pelo responsável legal e entregue no dia da avaliação.

Vale lembrar que os alunos já matriculados podem participar e não precisam se inscrever.O Azulão fica na rua Amazonas, 848, Jardim Sônia.