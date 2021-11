Projeto “Casa da Mulher” em Espírito Santo do Pinhal

Programa ajuda mulheres em situação de risco

Espírito Santo do Pinhal será uma das 20 cidades do Estado de São Paulo contempladas com o projeto CASA DA MULHER, do Governo do Estado, que promoverá o acolhimento, suporte jurídico e psicológico, qualificação e acessibilidade para as mulheres vítimas de discriminação e violência.

A Prefeita Municipal apresentou o terreno que receberá a Casa da Mulher com a Engenheira Liliane, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que aprovou o local.