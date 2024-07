Projeto Cidade Segura avança em Engenheiro Coelho!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho está dando passos significativos com o Programa Cidade Segura, que visa aumentar a segurança no município por meio de diversos aprimoramentos e novas parcerias. Entre as principais ações estão:

• Atividade Delegada: Um convênio com a Polícia Militar foi firmado para fortalecer a ronda extensiva noturna nos bairros Jardim São Pedro, Jardim Brasil e Luiz Favero. Este esforço busca aumentar a presença policial e a sensação de segurança nessas áreas.

• Novos Equipamentos para a Guarda Municipal: Já foram adquiridos novos coletes para a Guarda Municipal, melhorando a proteção dos agentes durante o serviço. Além disso, o processo de aquisição de novos armamentos, incluindo fuzis, está em andamento.

• Iluminação Pública: A cidade está prestes a alcançar 100% de iluminação LED nos próximos meses. Esta melhoria garantirá maior visibilidade e segurança nas vias públicas durante a noite.

• Convênio Muralha Digital: A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo assinou um convênio para a implementação do projeto Muralha Digital, que integrará tecnologias avançadas de monitoramento e vigilância.

Essas ações colocam Engenheiro Coelho entre as cidades mais seguras da região metropolitana de Campinas, reforçando o compromisso da prefeitura com a segurança e o bem-estar da população.