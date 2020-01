Projeto Cinema na Rua será realizado no Residencial Vila Nova em Pedreira

Com a realização das equipes “Cultura sem Frescura” e “DiverCidade”, contando com o apoio do “Centro Cultural Professor José Gilberto Gonçalves Jampaulo”, através da Secretaria Municipal de Cultura, o Conjunto Residencial Vida Nova estará recebendo, no sábado, 1º de fevereiro, às 19 horas, o projeto Cinema na Rua, com a exibição do filme: O Menino do Pijama Listrado.

Geferson Oliveira representante da “Cultura sem Frescura”, ressalta que o filme “O Menino do Pijama Listrado”, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, Bruno, um garoto de oito anos, e sua família saem de Berlim para residir próximo a um campo de concentração, onde seu pai acaba de se tornar comandante.

Infeliz e solitário, ele vagueia fora de sua casa e certo dia encontra Shmuel, um menino judeu de sua idade. Embora a cerca de arame farpado do campo os separem, os meninos começam uma amizade proibida.

“Convidamos os moradores do Vida Nova para assistirem este belíssimo filme, lembrando que a pipoca é por nossa conta”, enfatiza o representante da Cultura sem Frescura.