Projeto Circuito das Artes ensina técnicas de cinema para alunos de escola pública em Campinas

As oficinas acontecem até 29 de novembro; crianças de 9 a 12 anos vão produzir curtas-metragens sobre meio ambiente, energia e sustentabilidade Alunos de 9 a 12 anos participam de oficinas de introdução básica de Cinema em Campinas

Luz, câmera, ação. A magia do cinema invadiu a rotina dos alunos da EMEF Prof. Benevenuto de Figueiredo Torres, em Campinas, neste mês de novembro. Desde a última terça-feira (21), crianças de 9 a 12 anos estão tendo a oportunidade de produzir curtas-metragens com técnicas e equipamentos profissionais, durante a realização da Oficina de Introdução Básica de Cinema, do projeto Circuito das Artes.

Realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social, a ação tem como objetivo oferecer aos alunos da rede pública as ferramentas necessárias para a criação de projetos cinematográficos que abordem, de forma lúdica, temas como: sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável. O projeto Circuito das Artes inclui a realização de três dias de oficinas.

Divididos em grupos de no máximo 5 alunos, as crianças entram em contato com os principais conceitos do mundo do cinema como: filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação. Além disso, têm a oportunidade de imergir nos gêneros de filmes de ficção, documentários, entre outros. Ainda nas oficinas, sob a supervisão e instrução dos oficineiros, os alunos realizam a gravação de depoimentos e captura de imagens. Sempre seguindo o roteiro escrito previamente.

O último dia de oficina é dedicado à edição dos curtas, com a inserção de trilha e legendas. “Nossa meta é promover o acesso à cultura. Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social. Por isso, queremos proporcionar às nossas crianças e jovens a oportunidade de se expressarem de forma artística.

Esperamos que, dessa forma, eles também possam alcançar outras pessoas com importantes mensagens de conscientização e reflexão. Estamos certos de que este é um caminho para formar cidadãos conscientes para o futuro”, afirma a presidente do Instituto Eco Ambiental e Social, Patrícia Henrique. Em Campinas, as oficinas estão sendo realizadas em duas etapas.

A primeira aconteceu de 21 a 23 de novembro, e a segunda nos dias 24, 28 e 29. Nas duas etapas, as aulas serão ministradas em dois diferentes horários: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Ao todo, 120 alunos estão sendo beneficiados pela ação.

Realização O Circuito das Artes é uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Educação. Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.

PROGRAMAÇÃO CIRCUITO DAS ARTES Oficina de Introdução Básica de Cinema

Datas: 28 e 29 de novembro Local: Emef Prof. Benevenuto de Figueiredo Torres Endereço: Av. José Carlos do Amaral Galvão, nº 270, Bairro São José | Campinas (SP) Horário: 7h30 às 11h30 | 13h30 às 17h30 Participação: exclusiva para alunos Imagens: Divulgação IEAS