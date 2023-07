Projeto “Clássicos em Cena” promove concerto gratuito com o Grupo La Follia no dia 07 de julho em Campinas Evento é na Capela Militar Santo Tomás de Aquino, da Escola de Cadetes

Um dos mais destacados grupos brasileiros de música de câmara, que é o termo usado para a música erudita executada em formações menores, o La Follia completou 10 anos de atividade no ano passado e, em comemoração, tem circulado pelo interior paulista com concertos gratuitos, através do projeto ‘Clássicos em Cena’.

No dia 07 de julho, o La Follia se apresenta às 20h na Capela Militar Santo Tomás de Aquino, localizada na Av. Papa Pio XII, 350, junto à ExPCEx – Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no Jardim Chapadão. A entrada é gratuita.

Formado pela cravista Helena Jank, Rogério Peruchi, na flauta, Glaucia Pinotti, no violino, e Cristina Geraldini, no violoncelo, o La Follia formou-se em circunstâncias que remetem a um período específico da música europeia. Follia é um termo usado para uma modalidade musical do período barroco, que surgiu em Portugal, na segunda metade do século XV, ligada a eventos cantados e dançados. A música era baseada em uma estrutura muito simples sobre a qual músicos improvisavam livremente ou seguiam indicações de improvisação fornecidas pelos compositores.

Assim como na história, o grupo La Follia é formado por músicos experientes e entusiasmados que se encontraram em circunstância não planejada, para fazer música em conjunto. A sintonia, o prazer em pesquisar um repertório variado, a alegria em compartilhar esta experiência com o público tornou-se o mote condutor deste trabalho, cujo repertório abrange não só o período barroco e pré-clássico, mas também obras contemporâneas.

O maestro Parcival Módolo, conhecido por seu trabalho como criador e apresentador do “Clássicos em Cena”, acompanha o concerto, intercalando os números musicais com breves comentários, sobre os compositores, contexto e história da música, de forma bastante envolvente e descontraída. O projeto “Clássicos em Cena” foi criado por ele em 2000, em parceria com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da Direção Cultura, justamente para difundir música clássica e instrumental de forma gratuita e acessível ao público em geral.

Professor e regente com carreira internacional, Parcival Módolo tem mestrado em música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles. Foi Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

A edição Clássicos em Cena – La Follia tem patrocínio do banco Itaú Unibanco, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e antes de Campinas já passou pelas cidades de Indaiatuba, Piracicaba e Rio Claro.

Integrantes do La Follia

Helena Jank (Cravo) – Iniciou seus estudos em São Paulo. Fez o curso de graduação em cravo e foi convidada a continuar os estudos de pós-graduação em Munique, ao mesmo tempo que integrava a Orquestra Bach de Munique. Recebendo o título de Meister em cravo, iniciou uma fase intensa de apresentações e concertos por várias cidades da Europa. Retornando ao Brasil, coordenou o grupo Musicamara de São Paulo, com o qual viajou pelo Brasil divulgando a música barroca. Atualmente após vários mandatos em cargos de coordenação e direção na UNICAMP, retorna às atividades artísticas, com especial dedicação ao repertório de música brasileira – tanto do Brasil colonial, quanto da produção contemporânea -, além do estudo das obras tradicionais para cravo solo e de música de câmara.

Gláucia Pinotti (Violino) – Natural de Piracicaba (SP), concluiu seu curso técnico em Música-Violino na classe de Celisa Frias e Elisa Fukuda, e de música de câmara com Ernst Mahle na Escola de Música de Piracicaba. Bacharel em Violino pela faculdade Mozarteum de São Paulo, foi professora de violino na Escola de Música de Piracicaba, no Conservatório do Brooklin Paulista em São Paulo e na Escola Americana de Campinas. Integrou as Orquestras de Câmara e Sinfônica da Escola de Música de Piracicaba, Sinfônica de Americana, Sinfônica de Santo André, Sinfônica de São Bernardo do Campo, Sinfonia Cultura (Orquestra da Rádio Cultura de São Paulo), Sinfônica de São José dos Campos. É professora membro associada da Associação Suzuki das Américas (SAA). Atualmente é violinista nas Orquestras Sinfônica Municipal de Campinas e Municipal de Jundiaí.

Rogério Peruchi (Flauta) – Natural de Americana (SP), estudou no Conservatório Musical Carlos Gomes, em Campinas (SP) e posteriormente na UNICAMP, onde concluiu seu bacharelado em flauta. Trabalhou com flautista e piccolista nas Orquestras Sinfônica de Americana, Sinfônica Experimental de Repertório (SP), Sinfônica de São José dos Campos e também como músico convidado nas Orquestras Sinfônica da USP, Sinfônica Municipal de Ribeirão Preto, Orquestra Jovem do MERCOSUL, entre outras. Desenvolve também atividade camerística para flauta e píccolo em suas diversas formações, tendo se apresentado no Brasil e exterior. Atualmente é flautista e piccolista nas Orquestras Sinfônica Municipal de Campinas e Sinfônica da Unicamp, além de exercer atividade pedagógica na Escola Livre de Música da UNICAMP.

Cristina Geraldini (Violoncelo) – Iniciou seus estudos musicais no Conservatório de Tatuí-CDMCC. É Bacharel em Música pela UNICAMP, vencedora de vários prêmios em concursos, como: “Concurso de Jovens instrumentistas do Brasil”- Piracicaba, “Concurso Estímulo para Jovens Instrumentistas”-São Paulo, “Prêmio Eldorado de Música”-São Paulo, “Concurso de Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo”, “Concurso de Música de Câmara da UNICAMP”-Campinas. Integrou a Orquestras “Nova Filarmonia Portuguesa” em Portugal, “Orquestra Sinfônica da UNICAMP”, Orquestra de Violoncelos de São Paulo “Cello em Sampa”, Orquestra Barroca “Armonico Tributo”, “Orquestra Sinfônica de Santo André”. Participa como instrumentista convidada de várias Orquestras e atualmente é membro das Orquestras Sinfônica Municipal de Americana; Sinfônica de Piracicaba e Filarmônica de Rio Claro.

Sobre a Direção Cultura:

Sediada em Campinas, desde 1999 a Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Aliados a ações de responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos e promovem o desenvolvimento com resultados efetivos e transparentes.

Serviço:

Projeto Clássicos em Cena apresenta: La Follia em Campinas

Entrada Franca

Data: 07 de julho de 2023 (6ªf)

Horário: 20h

Local: Capela Militar Santo Tomás de Aquino, localizada na Av. Papa Pio XII, 350, no Bairro Jardim Chapadão – Campinas/SP.

Patrocínio: Banco Itaú Unibanco