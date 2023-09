Projeto “Compromisso de Gente Grande” entrega mais de 800 itens infantis de doações a quatro entidades da região

O Projeto “Compromisso de Gente Grande” entregou mais de 800 itens infantis em doações a quatro entidades da região. Três dessas entidades estão localizadas em Jaguariúna, enquanto a quarta está em Santo Antônio de Posse.

A entrega das doações aconteceu no Pátio da Igreja Santa Rita, localizada na Rua Uruguai, na última segunda-feira, 25 de setembro. O evento reuniu representantes das entidades beneficiadas, autoridades locais e diretores do ICDH e do Grão de Gente. Foi um momento de celebração da solidariedade e de compromisso com o desenvolvimento das crianças em nossa comunidade.

O “Compromisso de Gente Grande” é uma iniciativa conjunta do Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) e da empresa Grão de Gente, com o valioso apoio do Instituto Sabrina Sato. Essa colaboração visa oferecer novas possibilidades para crianças desde seus primeiros passos, contribuindo para um futuro mais brilhante.

Os itens doados, que incluem enxovais completos, móveis como berços e cômodas, bem como cadeiras de amamentação, chegaram à cidade de Jaguariúna na Carreta Solidária e foram entregues a quatro instituições que trabalham com crianças em situações de vulnerabilidade, impactando mais de 250 crianças em toda a região.

As quatro instituições beneficiadas são: ADESOL (Associação de Desenvolvimento Social) de Jaguariúna, Lar Feliz de Jaguariúna, Associação Amigos do Padre Gomes de Jaguariúna e Lar Mãe Maria de Santo Antônio de Posse. Essas entidades desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar de mais de 250 famílias em toda a região.

Diversas instituições já foram beneficiadas pelo “Compromisso de Gente Grande”.

A parceria entre a marca Grão de Gente e o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano já resultou na reforma e reestruturação de espaços para instituições como a Casa de Santa Clara, em Bebedouro, o Lar Feliz, em Jaguariúna, e o Seacolhe, em Santos. Além disso, o projeto realizou uma Carreta Solidária em Barretos, distribuindo mais de 1.100 itens para doação.

O Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH), fundado em 2007, é uma associação sem fins lucrativos que reúne empresas, entidades e pessoas visando promover o desenvolvimento humano em diversas áreas. Sua missão é apoiar, incentivar e patrocinar atividades relacionadas à educação, formação profissional, cultura, música, informação, esporte, meio ambiente e tecnologias sociais, especialmente para melhorar as condições de vida da comunidade. Ao longo de sua trajetória, o ICDH já conscientizou aproximadamente 29 milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos sobre o consumo de álcool, inseriu e formou cerca de 5.000 agentes ambientais (coletores de resíduos sólidos), destinando corretamente mais de 2.900 toneladas de resíduos sólidos recicláveis ​​e capacitou mais de 20.000 profissionais que atuaram em festas e eventos.

O Projeto “Compromisso de Gente Grande” continua a fazer a diferença nas vidas das crianças e das famílias da região, deixando um legado de solidariedade e esperança para o futuro. Por meio de parcerias firmadas e doações generosas, este projeto inspira a comunidade a unir forças em prol de um mundo melhor para nossas crianças.

No evento de entrega das doações, estavam presentes a Diretora Executiva do ICDH, Denise Marconi, a Coordenadora de Projetos do ICDH, Lilian Bindandi, a representante do Grão de Gente, Luciana Ferro, e em nome da Assistência Social do município, Rita Zapela, Coordenadora do CREAS, reforçando o compromisso conjunto com o bem-estar das crianças da região.