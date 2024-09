Projeto Criança Feliz: Uma Tarde de Alegria e Evangelho no Bela Vista

No último sábado, cerca de 100 crianças do bairro Bela Vista, em Santo Antônio de Posse, vivenciaram uma tarde de pura alegria e aprendizado. Coordenado pelos missionários Pr. Francisco, Miss. Fábio, Pamela e Cristiane, o Projeto Criança Feliz proporcionou às crianças momentos de diversão, com atividades como brincadeiras, teatro de fantoches e danças.

Além do entretenimento, o projeto tem como missão apresentar o Evangelho de forma lúdica e envolvente, utilizando dinâmicas e exposições da Bíblia para ensinar valores e princípios cristãos. Após as atividades, as crianças e adolescentes presentes desfrutaram de um delicioso lanche, com cachorro-quente, pipoca e algodão-doce, oferecidos gratuitamente pelos voluntários do Pro Vida.

O Projeto Criança Feliz acontece todas as terças-feiras no Bela Vista, e ao final de cada encontro, os participantes são recebidos com um jantar especial, reafirmando o compromisso de acolher e cuidar da comunidade local.