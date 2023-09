Projeto De Olho nos Rios e entidades sociais de Paulínia realizam mutirão para dar vida a horta comunitária do Parque da Amizade

Para revitalizar um espaço coletivo com o objetivo de criar uma área de convivência, de compartilhamento de experiências e de aprimoramento de conhecimentos com a comunidade local, as entidades ‘De Olho nos Rios’, @pec.paulinia, @pauliniabmx, @mu.sicou, @prefpauliniasp e Bayer promoveram um mutirão de reestruturação da horta comunitária do Parque da Amizade, neste sábado (23), em Paulínia.

“Viemos tentar cativar a comunidade para que consigamos reabilitar e transformar esse espaço que estava abandonado em um espaço comunitário, e que seja ocupado por políticas públicas para melhorar a gestão dos bairros ao redor. Parte do nosso projeto é transformar a vidas das crianças daqui por meio da educação e da cidadania, então, o trabalho na horta comunitária é uma das oficinas para as crianças em busca da cidadania, da preservação ambiental e na socialização dos povos”, ressalta Júlio Brustolin, gestor da Associação Paulínia Racing BMX.[

O mutirão contou com cerca de 25 pessoas que colocaram as mãos na massa e ajudaram a dar vida para a horta e ao novo local de partilha entre as comunidades. Os participantes começaram o evento com um momento para organizar e planejar estruturação do espaço, puxado pelo professor e instrutor do Projeto De Olho nos Rios, Afonso Peche e, em seguida, realizaram o plantio de diversas mudas nos canteiros.

“Temos o objetivo educacional nessa horta e para trocarmos conhecimento entre a prefeitura, as entidades e os moradores. Assim, vamos tentar tornar esse local como um projeto piloto para expandirmos em outras áreas da cidade, entendendo as demandas e as dificuldades. É muito importante integrar a comunidade, fazendo as pessoas entenderem o papel que cada um tem dentro do ambiente que vivemos, pois conhecendo-o, ajudamos a preserva-lo”, comenta Nara Cristina Chiarini Pena Barsosa, bióloga da Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente.

Agora, graças ao árduo trabalho de pessoas interessadas em transformar vidas por meios socioeducativos e ambientais, o espaço revitalizado ganha um novo ar para prosperar na cidade. “Como trabalhos com crianças e adolescentes, a ideia é envolve-los e conscientiza-los sobre a importância de manter um espaço como esse, dos alimentos saudáveis que poderão ser cultivados sem veneno e os impactos que isso tem com o meio ambiente e com a nossa própria saúde. Então, além de usufruirmos do que for produzido, queremos promover, de fato, a educação ambiental”, pontua Daniela Sanseverino, coordenadora do projeto Paulínia Educação e Cidadania.

“Queremos que toda a comunidade esteja presente e participe dessa horta, para valorizar o que antes estava abandonado e que agora pode oferecer diversas oficinas, projetos, eventos e momentos de troca”, completa Bruno Martins, coordenador do projeto Musicou.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.