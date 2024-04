Projeto De Olho nos Rios realiza dia de atividades de educação ambiental para escola estadual de Campinas

Semeando a educação ambiental no município de Campinas, a equipe do Projeto De Olho nos Rios teve seu primeiro encontro com os alunos da Escola Estadual Hugo Penteado Teixeira, na última segunda-feira (15), promovendo um momento de conscientização por meio de atividades pedagógicas como o jogo de tabuleiro sobre os recursos hídricos, trabalhando em conjunto com as temáticas de fauna e flora da nossa região.

“Participaram cerca de 30 alunos que demonstraram muito interesse durante as discussões e gostaram bastante das atividades. Em nossa roda de conversa final, notamos que eles absorveram bem o conteúdo apresentado e esperamos dar continuidade com a escola, que também se mostrou afim de promover a educação ambiental às crianças com nossos kits pedagógicos”, comenta Aline Guerrera, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.