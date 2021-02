Projeto “Doadores do Amor” realiza trabalho voluntário em Santo Antônio de Posse

Há cerca de três anos, o Departamento de Missões da igreja do Evangelho Quadrangular, situada na Rua Jorge Tibiiça, 260, em Santo Antônio de Posse, criou o projeto “Fome Não Espera”, o qual tinha o objetivo de ajudar famílias carentes, com cestas básicas. Esse projeto contava com mais de 100 pessoas que eram doadores e ajudavam o projeto com 1 quilo de alimentos no mínimo.

“Lembrando que os doadores eram pessoas de todas as religiões, e atendíamos com cesta básica pessoas de todas as religiões também, por que o objetivo era demostrar o amor de Cristo para as pessoas carentes não apenas só com palavras do Evangelho, mas sim com atitudes. Com isso atendemos mais de 150 famílias por ano. Não tem preço você entrar numa casa de uma família com crianças, a qual foi indicada para o projeto, e você ver que não tinha um grão de arroz para comer, e de repente chegarmos com uma palavra de esperança, de salvação, de amor e com alimento e ver o pai e a mãe chorarem por gratidão, isso não tem preço”, disse Egrinaldo dos Santos, um dos líderes do Departamento de Missões.

Em 2020 devido a pandemia, o desemprego cresceu na cidade, e os pedidos de doações de cestas só aumentaram, então resolveram transformar o projeto “Fome Não Espera”, em “Doadores do Amor”, o qual se estende a todas as pessoas evangélicas de todas as denominação e de todas as religiões que tenham apenas um objetivo “DEMOSTRAR O AMOR DE DEUS PARA COM O PRÓXIMO”.

Segundo os coordenadores do projeto, desde de abril até mês de dezembro foram feitos 500 atendimentos. “DOADORES DO AMOR não ajuda apenas com alimentos, mas com roupas, moveis, etc… Quando é indicada uma família para o projeto que está precisando de um atendimento, fazemos primeiro uma visita para averiguar a real situação, após a visita levantamos o que a família está precisando e solicitamos no grupo Doadores do Amor , e é feito uma corrente de solidariedade aonde cada um que pode naquele momento contribui com sua doação, e atendemos essa família”.

No dia 10 de outubro a igreja do Evangelho Quadrangular junto com os DOADORES DO AMOR, distribuíram mais de 1.100 kits de doces, brinquedos, para as crianças do bairro Bela Vista, Ressaca, Serraria, e São judas…”Ver a alegria no rosto das crianças e a gratidão dos pais por seus filhos serem lembrados, não tem preço”.

Quanto mais doadores, pessoas que têm o desejo de ajudar, de ser uma benção na vida das pessoas, podemos ajudar mais famílias que realmente precisam de ajuda. “Seja você um voluntário do DOADORES DO AMOR”. Projeto ajuda com cesta básica, tendo condições de ajudar com outros itens pessoais, iremos sim ajudar. Você que queira ser um doador, que pode ajudar com alimentos, etc. entre em contato conosco no telefone 19-982491276 falar com Naldo…19-981101398 falar com Rodrigo”.

Egrinaldo dos Santos e Mari Bonfim dos Santos são líderes do Departamento de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular em Santo Antônio de Posse. Pastoreada pelo Pastor Junio e Pastora Jussara.