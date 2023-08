PROJETO EXIBE FILMES GRATUITOS EM JAGUARIÚNA NA QUINTA E SEXTA

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

Jaguariúna vai receber nesta semana o projeto “Cine Renovias”, com a exibição de filmes gratuitos. O evento é promovido pela NG Produções Culturais com apoio da Cepar Cultural e patrocínio da concessionária Renovias, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna.

Nesta quinta (10) e sexta-feira (11) a população de Jaguariúna vai poder assistir a filmes especialmente selecionados, em cinco sessões gratuitas. A carreta do “Cine Renovias” estará na Praça Basaglia, no Parque dos Lagos (em frente ao Labareda).

Os filmes a serem exibidos prometem diversão e entretenimento para todas as idades. Os Minions 2: A Origem de Gru e Sing 2 serão algumas das opções que serão exibidas nas sessões agendadas para alunos.

Nas sessões abertas serão exibidos os filmes: Dora e a cidade perdida, no primeiro dia; e Abominável, no segundo dia do projeto.

Também serão disponibilizados filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva e Libras. Em todas as sessões, os participantes ganham pipoca e refrigerante.

O Cine Renovias é um projeto aprovado pela Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura.