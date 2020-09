Projeto Guri de Pedreira abre inscrições para 2021

Devido à pandemia do Coronavírus, os alunos do Projeto Guri – Polo Pedreira, estão participando de aulas online, ministradas pelos professores na sede do SAMUCA, com o objetivo de assegurar a segurança de todos, prezando sempre pela vida e saúde de todos.

Segundo informou Graziela Lessa, coordenadora do Projeto Guri de Pedreira, as aulas presenciais não acontecerão em 2020, porém o Polo está recebendo até o dia 30 de setembro, reserva de vagas para novos alunos que tiverem interesse. “Caso você tenha alguém de sua família ou círculo social que queira participar das aulas do Projeto Guri, efetue sua reserva de vaga para o próximo ano”, destaca a coordenadora.

O procedimento deve ser efetuado através de um link na Internet, de forma bem rápida e fácil, acesse: http://www.projetoguri.org.br/matricula2020/. O formulário é bem simples e poderá ser preenchido a partir de qualquer plataforma (Celular IOS, Celular Android, Tablet e computador. No processo de manifestação de interesse o responsável deve: Acessar o formulário disponível no site do Projeto Guri; Preencher os dados do aluno interessado na vaga: nome completo, data de nascimento e número do RG ou Certidão de Nascimento; Preencher nome completo e RG do responsável; Preencher os contatos: telefone do aluno, telefone do responsável, e-mail do aluno e e-mail do responsável; Indicar sim ou não para 4 questões: Encontra-se matriculado em escola regular?, Está em medida protetiva de acolhimento?, Referente à contaminação por Covid-19, você pertence ao grupo de risco? e o aluno possui deficiência auditiva?; Selecionar sim ou não para autorização do uso de imagem; Escolher o Polo de ensino; Selecionar duas opções na lista de curso: preferencial e secundário; Conferir os dados na tela de confirmação (e corrigir, se for o caso); Selecionar confirmar, o sistema vai gerar um número de protocolo.

Podem participar do Projeto Guri, crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos, o sistema carregará os polos com cursos disponíveis para a idade informada, respeitando a faixa etária de ingresso em cada turma, que considera razões de caráter pedagógico e de estrutura física, relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, de maturidade muscular, tonicidade e coordenação motora fina.

A coordenadora Graziela Lessa está à disposição dos interessados pelo telefone: (19) 99200-1457.