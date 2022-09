Projeto Guri do Interior e Litoral ainda dispõe de vagas para o segundo semestre de 2022

O Projeto GURI do Interior e Litoral, programa de educação musical e

inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do

Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura,

ainda dispõe de 13.517 vagas. O interessado deve comparecer diretamente

no polo de sua preferência, de 1º a 16 de setembro. Caso não haja

vaga remanescente no polo desejado, ainda é possível fazer um cadastro

de interesse e entrar em uma lista de espera.

O programa de educação musical e inclusão sociocultural dispõe de

cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes de 6 a 18

anos. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio em

música, nem possuir instrumento musical.

_ Inscrição presencial, direto no polo de ensino, por ordem de

chegada:

_ Para turmas de 6 a 18 anos;

_ Não é preciso ter conhecimento em música;

_ Não é preciso ter instrumento musical;

­_ O(A) responsável deve levar cópia dos documentos: RG ou Certidão

de Nascimento do candidato ou da candidata, RG do/a responsável,

comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço;

– Os endereços dos polos estão no site do Projeto Guri .

Após a confirmação da matrícula, o(a) aluno(a) acessa o Portal do

Aluno e anexa os documentos solicitados. O preenchimento do

Questionário Social também é parte integrante do processo de

ingresso.

Confira as vagas disponíveis por regional:

Regional de Araçatuba: 1.062 vagas

Regional de Itapeva: 915 vagas

Regional de Jundiaí: 1.911 vagas

Regional de Marília: 1.190 vagas

Regional de Presidente Prudente: 1.238 vagas

Regional de Ribeirão Preto: 1.256 vagas

Regional de São Carlos: 1.429 vagas

Regional de São José do Rio Preto: 1.068 vagas

Regional de São José dos Campos: 1.239 vagas

Regional de São Paulo: 950 vagas

Regional de Sorocaba: 1.259 vagas

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri – Santa Marcelina Cultura:

Instituto CCR; WestRock; CTG Brasil; Tauste Supermercados; Novelis; EMS;

Valgroup; Cipatex; Grupo Maringá; Arteris; Capuani do Brasil;

Distribuidora de Alimentos Ikeda; Mercedes-Benz; Petrom – Petroquímica

Mogi das Cruzes; Castelo Alimentos; Pirelli.

Campanha #SouGuri:

A campanha #SOUGURI é a oportunidade para que todos os apreciadores e

apreciadoras do Projeto Guri colaborem para transformar sonhos em

realidade. Tem o objetivo de impulsionar as atividades oferecidas pelo

Projeto Guri que ajuda a transformar as alunas e os alunos em

protagonistas de suas próprias histórias por meio da música. Para

saber mais sobre a campanha, clique aqui: Link

Projeto GURI: O Projeto GURI é um programa gerido pela Santa Marcelina

Cultura. Atende gratuitamente mais de 60 mil crianças e adolescentes

entre 6 e 18 anos em todo o Estado de São Paulo, buscando proporcionar

oportunidades de crescimento cultural e inclusão social por meio de uma

educação musical de qualidade apoiada por um trabalho social efetivo,

por meio dos seus 384 Polos de Ensino. Desde a criação do Projeto Guri

em 1995, já foram atendidas perto de 1 milhão de crianças e

adolescentes.

Santa Marcelina Cultura: eleita a melhor ONG de Cultura de 2019, além

de ter entrado na lista das 100 Melhores ONGs em 2019 e 2020, a Santa

Marcelina Cultura é uma associação sem fins lucrativos que atua

com a missão de formar pessoas. Criada em 2008, é responsável pela

gestão do Guri na Capital e região Metropolitana de São Paulo, da

Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim (EMESP Tom Jobim)

, do Theatro São Pedro e do Projeto Guri no Interior, Litoral e

Fundação Casa . O objetivo da Santa Marcelina Cultura é

desenvolver um ciclo completo de formação musical integrado a um

projeto de inclusão sociocultural, promovendo a formação de pessoas

para a vida e para a sociedade. No Theatro São Pedro, a Santa Marcelina

Cultura desenvolve um trabalho voltado a montagens operísticas

profissionais de qualidade aliado à formação de jovens cantores e

instrumentistas para a prática e o repertório operístico, além de se

debruçar sobre a difusão da música sinfônica e de câmara com

apresentações regulares no Theatro. Para acompanhar a programação

artístico-pedagógica do GURI Capital e Grande São Paulo, da EMESP Tom

Jobim e do Theatro São Pedro, baixe o aplicativo da Santa Marcelina

Cultura. A plataforma está disponível para download gratuito nos

sistemas operacionais Android, na Play Store , e iOS, na App Store

. Para baixar o app, basta acessar a loja e digitar na busca “Santa

Marcelina Cultura”.