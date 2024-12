Projeto Mulheres de Arrimo lança videodança sobre mulheres dentro das estruturas patriarcais da sociedade

Foto: Pedro Spagnol

Adaptação criativa de espetáculo teatral homônimo, obra ficará disponível para acesso gratuito entre dias 13 e 15 de dezembro no YouTube

A videodança Mulheres de Arrimo, concebida e desenvolvida pelas dançarinas Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo, do Núcleo BPI, fica disponível entre os dias 13 e 15 de dezembro para acesso livre e gratuito no YouTube. “De repente, nos vemos como arrimo de uma estrutura que não foi feita por nós e nem para nós. Assumimos o desmanche ao dançar aquelas que são exiladas. Damos permissão para que bailem as nossas partes rejeitadas, que não cabem nas realidades que nos foram impostas”, explica o grupo.

O média-metragem, que tem cerca de 20 minutos de duração, é resultado de um processo de meses de gravações que aconteceram neste ano em diversos locais da cidade de Campinas/SP. Para assistir, basta acessar o canal do projeto por este link, ou pela página @mulheresdearrimo no Instagram. “É um convite ao delírio para responder à urgência de transgredir normas enrijecidas, através do corpo em movimento. Entre arrimar e desmoronar se faz nosso pulso, para que possamos encarnar, a cada momento, a truculenta força da vida”.

O projeto é uma adaptação criativa do espetáculo teatral Mulheres de Arrimo, que foi apresentado em diversos locais da Região Metropolitana de Campinas (RMC) ao longo de 2023. Agora, ele ganha as telas em um novo formato e novas subjetividades. “A nova criação artística interpela os sentidos e agenciamentos simbólicos perpassados no espetáculo, ganhando outras intensidades, com significados profundos e nuances que não são perceptíveis na apresentação cênica no palco”, relata o grupo.

Apesar da videodança entrar ao ar para o público geral no dia 13 de dezembro, o trio de dançarinas já realizou duas apresentações presenciais para grupos fechados da cidade. A primeira delas aconteceu dia 26 de novembro para mulheres e homens assistidas/os pelo MAE (Movimento Assistencial Espírita) Maria Rosa, em Campinas, como ação de encerramento das atividades da instituição. Após o vídeo, foi feita uma roda de conversa com as artistas. A atividade teve ótima repercussão entre as pessoas presentes, sendo um momento de troca e acesso à arte contemporânea.

“Na certeza de serem muitas em si, na força de seguir e na insistência de se refazerem, essa obra busca construir interlocuções com as mulheres de arrimo que as atravessam podendo, enfim, estabelecer comunicações sensíveis com as pessoas que tiverem acesso ao trabalho”.

Este projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento 02/2023 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Mulheres de Arrimo

Mulheres de Arrimo é um espetáculo de dança, do Núcleo BPI, criado a partir do projeto “Mulheres de arrimo: transgredir para amar”- contemplado pelo edital Proac 03/2022 – criação em dança. Um movimento de transgressão das dançarinas Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo que, com este processo criativo, levam ao público a concretização de seus desejos de dançar o inacabado e o incompleto que as habitam. Suas danças colocam na luz as entranhas, o avesso e a constante sensação da falta de seus pedaços. Além do desdobramento da obra teatral, a sua configuração e recriação para videodança possibilita um alcance maior da arte, chegando a pessoas e lugares que não são possíveis com o espetáculo presencial. Compreende-se, também, que as medidas de acessibilidade presentes no projeto ganham maior projeção por meio do produto audiovisual.

SERVIÇO

Dias – 13, 14 e 15 de dezembro de 2024 (sexta, sábado e domingo)*

Onde – https://www.youtube.com/@MulheresdeArrimo

Classificação indicativa – Livre

*Acesso gratuito – por tempo limitado

Ficha técnica

Concepção, criação e performance: Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo | Direção artística e roteiro: Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo | Assessoria de pesquisa e criação: Graziela Rodrigues | Direção de fotografia: Pedro Spagnol | Captação de imagens: Pedro Spagnol e Kit Menezes | Assessoria artística: Kit Menezes | Operação de Drone: Felipe Simionato | Som direto: Murilo Dias de Freitas | Desenho de som: Pedro Spagnol | Edição de vídeo: Pedro Spagnol | Consultoria em Audiodescrição: M&M Acessibilidade Cultural e Vilson Zattera | Roteiro e Narração em Audiodescrição: Daniella Forchetti | Intérprete de LIBRAS: Josie Ananias | Produção: Yasmin Berzin e Cami Felice | Figurino: Warner Júnior | Iluminação: Maíra Prates | Trilha sonora: Rodrigo Hara | Design: Anna Kelmer | Comunicação e Assessoria de Imprensa: Miguel Von Zuben e Karime Ribeiro | Apoio técnico: Mestre Topete e Zuza Bergamasco