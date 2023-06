PROJETO PADARIA ESCOLA ENSINA EMPREENDEDORISMO GASTRONÔMICO PARA ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA

_A Padokka foi criada para que os alunos do curso técnico em

Gastronomia__ da Etec Carlos de Campos__ possam desenvolver habilidades

e competências na área de panificação e confeitaria _

Focando no aprendizado na prática de empreender, a Escola Técnica

Estadual (Etec) Carlos de Campos, da Capital, criou a Padokka, um

projeto que une a gastronomia e o empreendedorismo trazendo para os

alunos do Ensino Médio integrado ao técnico em Gastronomia, a

oportunidade de vivenciar a rotina de trabalho de uma padaria.

“A ideia de criar o projeto surgiu a cinco anos atrás, quando

pensávamos em como proporcionar a vivência profissional para os nossos

alunos. Falo que esse projeto é a realização de um sonho, pois temos

produção em larga escala em um ambiente profissional e de

aprendizagem”, comenta o professor e coordenador do curso, Ozéias

Batista dos Santos.

Com a Padokka, os alunos aprendem como potencializar e desenvolver as

habilidades e competências inerentes à gastronomia na área da

panificação e confeitaria, bem como estimular e ensinar o

empreendedorismo individual e coletivo no ambiente escolar. Dentre os

produtos feitos, estão tortas, diversos tipos de pães, sonho, fatia

húngara, entre outros.

“Estimulamos a criatividade e a resolução de problemas através do

conhecimento e das competências adquiridas, trabalhando em conjunto em

atividades interdisciplinares entre as turmas e cursos da escola”,

pontua.

Todo o projeto é administrado por alunos, que além de aprender as

receitas e técnicas gastronômicas, também administram o projeto.

“Temos coordenadores, chef de produção, equipe de marketing,

financeiro e de compras também”. A Padokka funciona quinzenalmente, nas

segundas-feiras da 17 às 19 horas, para a comunidade escolar e toda

renda é utilizada para subsidiar insumos da padaria e das aulas.

Guilherme dos Santos de Souza, aluno do segundo ano do Ensino Médio de

Gastronomia e diretor geral da Padokka, conta que o projeto, além de

prazeroso, traz motivações para todos os alunos. “A Padokka nos mostra

a realidade e as dificuldades de se trabalhar em uma padaria e como é

corrido o dia a dia. É muito bacana ver os meus colegas falando que

vão se esforçar nas provas para continuar no projeto. Eu tenho um amor

muito grande pela Padokka e se pudesse ficaria para sempre nesse

projeto”, finaliza.

Foto: Divulgação

O projeto de padaria escola estimula a criatividade dos alunos e ensina,

entre outras coisas, a importância do trabalho em equipe.

