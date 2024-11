Projeto que beneficia pequenos produtores de leite inscreve queijos autorais no World Cheese Awards

Iniciativa criada em 2019 envolve 22 famílias que produzem 26 especialidades de queijos finos; 47 países participam da competição em Portugal

Láurea, Passionata e Entardece D’Oeste são os queijos autorais produzidos no Parque Tecnológico do Oeste do Paraná – Biopark, inscritos no concurso World Cheese Awards, que será realizado em Portugal, entre os dias 15 e 17 de novembro. Ao todo, 4.784 queijos de 47 países serão avaliados “Esse concurso é considerado o Oscar dos queijos, e acreditamos muito nos produtos que vamos apresentar. Eles se destacam pelas cores vibrantes, sabores marcantes e aparências únicas, além das inovações no processo produtivo, que conferem um diferencial sensorial incrível”, destaca o pesquisador do Laboratório de Queijos Finos do Biopark, Kennidy Bortoli.

Mais renda para pequenos produtores

O projeto de fabricação de queijos finos do Biopark começou há cinco anos com o objetivo de agregar valor à produção de leite na região, já que o Paraná é o segundo maior produtor do país, com mais de 12 milhões de litros por dia.

Hoje, 22 pequenos e médios produtores de leite fazem parte do projeto, produzindo 26 especialidades de queijo. Além disso, no decorrer do ano de 2024, 52 produtores já participaram dos cursos organizados pelo Biopark Educação. Neste ano, foram introduzidas cinco novas especialidades para os produtores vinculados ao projeto de queijos finos: Bel Paese, Cheddar Inglês, Emmental, Jack Joss e Abondance. “O projeto é gratuito, e o único custo para o produtor é a adaptação ou construção do espaço de produção, quando necessário”, explica Kennidy. “Toda a assessoria é oferecida pelo Biopark e pelo Biopark Educação, em parceria com o Sebrae, IDRPR e Sistema Faep/Senar, que apoiam com capacitação e desenvolvimento. A orientação cobre desde a avaliação da qualidade do leite até embalagem, divulgação e comercialização do produto”, acrescenta.

A qualidade do leite é analisada diretamente na propriedade, e, conforme as características encontradas no leite, são sugeridas de três a quatro tecnologias de fabricação de queijos que foram previamente desenvolvidas no laboratório com leite com características semelhantes. O produtor então escolhe a que mais se identifica para iniciar a produção. Outro cuidado é garantir que produtores de um mesmo município não fabriquem o mesmo tipo de queijo, promovendo diversidade na região e fortalecendo a Rota de Queijos Finos no Oeste do Paraná.

As três especialidades de queijo apresentadas no World Cheese Awards foram desenvolvidas no laboratório de queijos finos e serão fabricadas e comercializadas pela queijaria Flor da Terra, localizada no Biopark.

Sobre o Biopark

O Biopark está localizado em Toledo, região Oeste do Paraná, em uma área de mais 5 milhões de m². Com o foco no desenvolvimento regional por meio da educação, da pesquisa e da geração de negócios, o Biopark já conta com mais de duas mil pessoas circulando diariamente em seu território. Atualmente, mais de 180 empresas já atuam no local, gerando empregos e progresso. Três instituições federais de ensino estão instaladas no Biopark, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR). Em 30 anos, o Biopark deve receber mais de 500 empresas, ofertar 30 mil postos de trabalho e ter população de 75 mil moradores.