Projeto Retreta promove ‘Arraiá’ gratuito em Artur Nogueira

Evento integra comemorações de 99 anos da Corporação Musical 24 de Junho

A Corporação Musical 24 de Junho, apoiada pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo, promove uma agenda especial de aniversário, em comemoração aos 99 anos. A programação será iniciada com o ‘Arraiá do Retreta’, na quinta-feira (15), a partir das 19h. O evento será gratuito, aberto ao público e oferecerá música ao vivo, sorteios, brincadeiras e venda de comidas típicas.

A festa será realizada na sede do Projeto Retreta, localizada na Rua São Sebastião, no Centro de Artur Nogueira. De acordo com o maestro Ricardo Michelino, o objetivo do evento é promover a tradição brasileira – que acontece durante esse período – além da interação social.

“Convidamos a população para prestigiar o Arraiá, que está sendo preparado com muito carinho pela equipe de professores e colaboradores, e festejar junto conosco o aniversário da nossa querida Corporação”, frisou.

COMO TUDO COMEÇOU

A Corporação Musical 24 de Junho existe antes mesmo do município de Artur Nogueira. Há 99 anos, houve uma iniciativa do benfeitor Daniel Cesário de Andrade, que não era músico, mas acreditava na importância da existência de uma Banda Musical em cada localidade.

A Banda, portanto, nasceu aqui e foi conduzida por inúmeros moradores do munucipio dentre eles, destaca-se o querido e saudoso Sr. Nico de Fáveri, que permaneceu na Corporação por mais de 50 anos, sendo um grande incentivador para a criação e avanço do Projeto Retreta. O Coreto da cidade, inclusive, hoje leva o nome do senhor Nico, após uma indicação do maestro Ricardo Michelino.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

‘Arraiá do Retreta’

Data: 15 de junho (quinta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Sede do Projeto Retreta

Apresentação da Banda

Data: 18 de junho (domingo)

Horário: A partir das 20h

Local: Coreto ‘Nico de Fáveri’

‘Proerd’

Data: 21 e 22 de junho (quarta e quinta-feira)

Horário: 18h

Local: Ginásio Maurício Sia

Apresentação do Quinteto do Retreta

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Paróquia do Bairro São João dos Pinheiros

Espetáculo ‘Rocket Man’

Data: 25 de junho (domingo)

Horário: A partir das 18h

Local: Sede Social do Clube Floresta