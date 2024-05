Projeto Visão do Futuro alcança marca de 240 óculos entregues para alunos da rede municipal

Uma nova entrega de óculos do Projeto Visão do Futuro foi realizada na manhã desta terça-feira, 28, na EMEB “Heitor Soares” com a presença do prefeito Toninho Bellini, da secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini e do secretário de Saúde Vladen Vieira. Ao todo, o projeto já beneficiou 240 alunos da Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental I, com idades entre 4 e 10 anos.

Somente na EMEB “Heitor Soares”, foram 22 óculos entregues nesta etapa. Outros 58 foram entregues em diversas outras escolas do município. “Estou no meu terceiro mandato e sempre tivemos esse olhar diferenciado para a Educação. Lá atrás introduzimos a distribuição de uniformes, a merenda de qualidade, a escola em Tempo Integral e muitos outros investimentos. E agora trouxemos também esse projeto porque começamos a perceber que algumas crianças tinham dificuldade no aprendizado e que isso estava relacionado a problemas de visão”, disse o prefeito Toninho Bellini para as crianças e seus responsáveis.

Iniciado em agosto de 2023, o Projeto Visão do Futuro é desenvolvido através de parceria entre as secretarias de Saúde e Educação e já beneficiou aproximadamente 4.300 estudantes da Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental I – com idades entre 4 e 10 anos – oferecendo testes de acuidade visual e óculos, quando necessário.

Primeiro as crianças foram submetidas a um teste de acuidade com aparelhos próprios e, se identificados problemas, foram encaminhadas para consulta com o oftalmologista no CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde) para confirmar a necessidade do uso de óculos. Na terceira etapa, os alunos escolheram as armações e depois aguardaram a chegada das lentes.

Um aditivo do contrato está sendo elaborado pela Secretaria de Saúde para atender as crianças que não estavam na Rede Municipal em 2023 e ingressaram esse ano. Os alunos que faltaram no dia de alguma das etapas também estão sendo atendidos ainda. “Esse programa continua para atender esses alunos que ainda não fizeram o processo. Já foi constatado que com o uso dos óculos, muitas crianças mudaram o comportamento em sala de aula e o aprendizado melhorou muito. Isso mostra a importância desse projeto para nossos alunos”, concluiu Toninho Bellini.