PROJETOS SÃO APROVADOS PELO CBH-MOGI PARA USO DE RECURSOS DO FEHIDRO

Dois projetos para Mogi Mirim foram aprovados durante a 87ª Reunião Plenária do CBH-Mogi (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu), realizada sexta-feira (19), no auditório da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), em Mogi Guaçu, e que reuniu representantes de vários serviços de água da área de abrangência do órgão. A Deliberação CBH Mogi n. 255 de 19 de abril de 2024, na qual inclui os dois projetos para o município, indica empreendimentos como prioridades de investimentos por meio de recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) no exercício de 2024.

Uma dos projetos foi apresentado pela Prefeitura de Mogi Mirim, que prevê o desassoreamento, recuperação e regularização do Lago do Zoológico Municipal. O valor total da proposta é de R$ 171.348,54, sendo R$ 162.781,12 de repasse do Fehidro e R$ 8.567,42 de contrapartida. O outro projeto é de autoria do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) e contempla a substituição de fossas rudimentares em propriedades rurais do município. Orçado em R$ 640.706,05, o projeto será executado com R$ 568.745,62 de recursos do Fehidro e R$ 71,960,43 de contrapartida da autarquia. Vale destacar que não há a necessidade de reembolso ao fundo estadual. Os projetos seguem agora os trâmites burocraticos para a liberação dos repasses.

O prefeito Paulo Silva participou da reunião plenária, ao lado do prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti, e do prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi. O encontro foi conduzido pelo presidente do CBH-Mogi, o prefeito de Santa Lúcia, Luiz Noli, em conjunto com a secretária-executiva do CBH-Mogi, Irene Sabatino Pereira. A engenharia do Saae, Renata Furigo, também esteve presente enquanto coordenadora técnica do CBH-Mogi.