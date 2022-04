Prorrogadas inscrições do programa #JuntosPelaCultura

Segundo bloco de inscrições começou quarta-feira (20); são R$ 44 milhões em recursos para prefeituras, artistas e coletivos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo prorrogou para 28 de abril as inscrições do primeiro bloco do #JuntosPelaCultura2022, programa de difusão cultural gerido pela Amigos da Arte. No total serão investidos R$44 milhões no setor com foco no fomento à cultura do interior e litoral paulista.

São 16 chamadas públicas – nove para municípios, seis para artistas e uma para organizações da sociedade civil e coletivos culturais. O segundo bloco de inscrições começa nesta quarta-feira (20) e segue até 14 de maio.

”A cultura é um dos principais ativos de São Paulo. Gera 3,9% do PIB estadual e um milhão e meio de empregos diretos. Tem alto impacto na geração de inclusão e desenvolvimento e um vasto potencial de crescimento. É por isso que o Governo de São Paulo tem o maior conjunto de programas de fomento à cultura do Brasil em nível estadual e, mais uma vez, com um valor recorde. O valor de 2022 representa 4 vezes o que foi investido no ano passado, quando tivemos 12 chamadas públicas e R$10,64 milhões em recursos. Este ano o impacto econômico do programa está previsto em R$71 milhões, contra R$17,2 milhões de 2021”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio de Sá Leitão.

Os interessados – prefeituras do estado de São Paulo e artistas – poderão se inscrever em um dos dois blocos de cadastro do programa. Organizações e coletivos devem se cadastrar no primeiro bloco. As inscrições são realizadas pelo site www.juntospelacultura.org.br

“Mais uma vez a Secretaria de Cultura do governo de São Paulo aposta no setor com uma política cultural que vai muito além de financiar projetos, o #JuntosPelaCultura tem um valor intrínseco de gerar oportunidades para o desenvolvimento de parcerias entre governo, municípios, organizações e artistas”, afirma Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte.

O #JuntosPelaCultura2022, parceria entre as secretarias de Cultura e Economia Criativa, Desenvolvimento Regional e prefeituras, retoma este ano os eventos presenciais, mas ainda manterá inscrições para as iniciativas no formato virtual. Serão viabilizadas cerca de 1500 ações culturais de mais de 250 municípios e 238 artistas, grupos e organizações culturais. O programa terá cotas exclusivas para propostas e projetos das regiões do Vale do Futuro (Vale do Ribeira), Viva o Vale (Vale do Paraíba), Sudoeste +10 e Pontal 2030.

Mais sobre o JuntosPelaCultura

O programa visa fomentar a produção, ampliar o acesso à arte e à cultura e, de forma simplificada, articular o estado, prefeituras e segmentos artísticos para a realização de ações culturais, eventos e atividades da economia criativa. Por meio de chamadas públicas, o Juntos Pela Cultura viabiliza parcerias para a execução dos principais programas de difusão cultural paulistas, com gestão da Amigos da Arte.

Desde 2019, o programa já contou com o lançamento de 25 chamadas públicas para municípios, para artistas e para organizações, com mais de 4 mil propostas inscritas. As seleções foram realizadas por júris especializados e comissões com maioria da sociedade civil, resultando em 1.977 projetos selecionados. Desses, 1.256 oriundos de prefeituras e 721 projetos de artistas, produtores culturais e organizações.

Bloco 1 – Chamadas com inscrições de 28 de março a 28 de abril

PARA MUNICÍPIOS

Chamadas públicas para prefeituras municipais do Estado de São Paulo

Virada SP

22 municípios serão selecionados para a realização de maratona cultural, com a participação de artistas locais e diversas outras atrações.

Valor total investido: R$ 15,7 milhões

Tradição SP

100 municípios receberão apoio para realizar eventos tradicionais do calendário local.

Valor total investido: R$ 1,9 milhão

Revelando SP

As tradições culturais dos municípios serão celebradas em uma nova edição deste grande festival, com a participação de 120 municípios selecionados, 280 artesãos, culinaristas e manifestações populares paulistas.

Valor total investido: R$ 6 milhões

Retomada SP

Até 20 municípios receberão apoio à realização de festivais de artes cênicas, música, literatura, audiovisual, artes visuais, segmentos da economia criativa e cultura popular e tradicional.

Valor total investido: R$4,15 milhões

PARA ARTISTAS

Chamadas públicas para violeiros do Estado de São Paulo

Concurso Viola SP

16 violeiros serão premiados e poderão ter suas performances acompanhadas pelo público durante o Festival Revelando SP.

Valor total investido: R$ 250 mil

PARA ORGANIZAÇÕES E COLETIVOS

Chamada pública para organizações e coletivos do Estado de São Paulo

+ Orgulho SP

Seleção de 30 projetos de visibilidade para a população LGBTQIA+, de paradas do orgulho, festivais culturais, semanas da diversidade sexual, entre outras atividades culturais.

Valor total investido: R$ 1,1 milhão

Bloco 2 – Chamadas com inscrições de 20 de abril a 14 de maio

PARA MUNICÍPIOS

Chamadas públicas para prefeituras municipais do Estado de São Paulo

Circuito SP

120 municípios serão selecionados para execução de apresentações artísticas em seus equipamentos culturais.

Valor total investido: R$ 6,7 milhões

Programa de Capacitação Revelando SP

Artesãos e culinaristas de até 60 municípios serão selecionados para participar de palestras e mentorias para o fortalecimento da economia criativa local.

Valor total de investimento: R$ 250 mil

Programa + Gestão SP – Capacitação em Economia Criativa para Municípios

100 gestores de 50 municípios serão selecionados para participação em atividades de formação e troca de experiências, visando fortalecer a economia criativa paulista.

Valor total de investimento: R$ 1 milhão

Arte Urbana SP

100 municípios serão selecionados e receberão apoio para realização de murais de arte urbana, instalações e intervenções de arte urbana, executados por artistas, grupos e coletivos de relevância no cenário cultural local e regional.

Valor total investido: R$ 2,95 milhões

Cria SP

10 municípios receberão mentoria de especialista para a elaboração de um plano de desenvolvimento participativo de economia criativa, além de dar suporte à gestão municipal para futura estruturação de eventual candidatura do município à Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Valor total investido no Cria SP: R$ 1,15 milhão

PARA ARTISTAS

Chamadas públicas para artistas do Estado de São Paulo

Concurso de Batalhas de Rima SP

As 16 batalhas de freestyle mais relevantes do estado e seus 16 rimadores serão premiados e participarão de competição final contemplando diversas vertentes da cultura urbana de São Paulo.

Valor total investido: R$ 300 mil

Concurso Slam SP

Os 16 slams mais relevantes do estado e seus 16 poetas slammers serão premiados e participarão de competição final contemplando diversas vertentes da cultura urbana de São Paulo.

Valor total: R$ 225 mil

Concurso Breaking SP

Os 32 B-boys e B-girls mais relevantes do estado serão premiados e participarão de competição final contemplando diversas vertentes da cultura urbana de São Paulo.

Valor total investido: R$ 225 mil

Concurso de Piano Guiomar Novaes

22 pianistas do Estado de São Paulo serão selecionados e premiados na 45ª Semana Guiomar Novaes.

Valor total investido: R$ 500 mil

Festival Circo SP

Seleção de 100 números circenses para participação no festival que celebra esta arte milenar.

Valor total investido: R$ 1,6 milhão

CRONOGRAMA

Inscrições:

1º bloco de chamadas – 28 de março a 28 de abril

2º bloco de chamadas – 20 de abril a 14 de maio

Resultados: até 22 de julho.

Saiba mais:

www.juntospelacultura.org.br

+55 (11) 3882-8080 (whatsapp)

Informações detalhadas – Chamadas para Municípios

A Virada SP é uma maratona cultural realizada na virada de um dia para o outro, com apresentações de linguagens variadas, executadas por artistas e grupos de relevância no cenário cultural local, regional, nacional e internacional. Cada município selecionado será automaticamente reconhecido como Capital Cultural e integrará a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo.

Forma de apoio: Direção e concepção do evento, com programação cultural exclusiva.

Contrapartida do município: infraestrutura para as atividades e a produção do evento, ações de comunicação complementar e mobilização de público.

Inscrições de 28/03 a 28/04

22 municípios selecionados

R$ 15,7 milhões em investimento

O Revelando SP é uma ação de valorização da cultura tradicional paulista organizada em um festival no qual os municípios do Estado de São Paulo se fazem representar através de manifestações, artesanato e culinária da tradição local em um grande evento em São Paulo.

Forma de apoio: Direção, concepção e comunicação do evento, valorizando a origem municipal das ações, bem como o fornecimento da infraestrutura necessária aos expositores e pagamento de prêmio às manifestações artístico-culturais.

Contrapartidas do município: Transporte de suas manifestações até o Festival, além de equipar e cuidar do estande turístico durante todo o evento.

Inscrições de 28/03 a 28/04

120 municípios selecionados

Ao menos 280 culinaristas, artesãos, manifestações e estandes turísticos

R$ 6 milhões em investimento

O Tradição SP apoia festas, celebrações, festivais, feiras e demais eventos que valorizem a cultura local, as identidades regionais e/ou a história dos municípios do Estado de São Paulo, a serem realizadas no segundo semestre de 2022.

Forma de apoio: Contratação e pagamento de itens orçamentários do projeto apresentado no momento da inscrição.

Contrapartida do município: Responsabilidade pela execução global das ações propostas.

Inscrições de 28/03 a 28/04

100 municípios selecionados

R$ 1,9 milhão em investimento

O Retomada SP apoia a realização de novas edições de festivais com mais de 5 edições nas áreas de artes cênicas, música, literatura, audiovisual, artes visuais e segmentos da economia criativa e cultura popular e tradicional. Os eventos deverão ser realizados em formato presencial no segundo semestre de 2022. Os municípios pertencentes às regiões Vale do Futuro, Pontal 2030, Viva o Vale e Sudoeste +10 poderão apresentar projeto para execução de eventos com pelo menos 1 edição já realizada.

Forma de apoio: Contratação e pagamento de itens orçamentários do projeto apresentado no momento da inscrição.

Contrapartida do município: Responsabilidade pela execução global das ações propostas, arcando com a infraestrutura, a produção e o plano de comunicação para realização do evento.

Inscrições de 28/03 a 28/04

20 municípios selecionados

R$ 4,15 milhões em investimento

O Cria SP irá estimular os municípios selecionados, por meio de mentoria especializada, para a elaboração de um plano de desenvolvimento participativo de economia criativa, com a proposição de ações locais que levem em consideração as estratégias e as políticas de desenvolvimento cultural, criativo, econômico e de regeneração urbana, além de dar suporte à gestão municipal para a futura estruturação de eventual candidatura do município à Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Forma de apoio: Mentoria de consultor especialista aos municípios selecionados.

Contrapartida do município: Comprometimento da gestão no desenvolvimento da economia criativa local e envolvimento de gestores municipais na construção do plano de ações.

Inscrições de 20/04 a 14/05

10 municípios selecionados

R$ 1,15 milhão em investimento

O Circuito SP é um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio da realização de atividades de arte e cultura, com profissionais de comprovada relevância no cenário cultural.

Forma de apoio: Pagamento de cachê de até 4 atrações culturais em cada município.

Contrapartida do município: Receber atrações nos locais indicados pelo município, disponibilizar infraestrutura técnica, realizar ações de divulgação, e gravar e realizar a difusão virtual de pelo menos uma atração em redes sociais, plataformas públicas e/ou canais municipais.

Inscrições de 20/04 a 14/05

120 municípios selecionados

480 ações culturais

R$ 6,7 milhões em investimento

O Capacitação Revelando SP visa qualificar e colaborar para o desenvolvimento da atividade econômica e da sustentabilidade de artesãos e culinaristas responsáveis pela produção e comercialização de produtos de origem artesanal que valorizem as tradições culturais dos municípios e regiões do Estado de São Paulo.

Forma de apoio: Palestras e mentorias virtuais para artesãos e culinaristas municipais sobre plano de negócios, estratégias digitais para presença na internet e melhorias e adaptações de produtos para o mercado.

Contrapartida do município: Suporte operacional à participação do empreendedor no programa.

Inscrições de

20/04 a 14/05

120 participantes

60 municípios selecionados

R$ 250 mil em investimento

O Arte Urbana SP é um programa de apoio à realização de murais, instalações e intervenções de arte urbana e composição de galerias a céu aberto, utilizando temas e técnicas gráficas da arte de rua, executado por artistas, grupos e coletivos de relevância no cenário cultural local e regional. Consiste em um conjunto de ações regionalizadas de difusão cultural, com foco na expressão visual da cultura de rua, dialogando com as identidades locais e regionais dos municípios do Estado de São Paulo.

Forma de apoio: Contratação e o pagamento dos artistas envolvidos na realização do mural, inclusos materiais necessários para a execução do serviço.

Contrapartida do município: Demais despesas de produção, caso houver, além de documentação audiovisual e divulgação das ações.

Inscrições de 20/04 a 14/05

100 municípios selecionados

R$ 2,95 mil em investimento

O +Gestão SP consiste em um conjunto de atividades formativas que visam auxiliar na capacitação de gestores e no desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa, com foco na organização e articulação de uma rede estadual de gestores culturais públicos para colaboração e impulsionamento de projetos e práticas dentro desta temática.

Objetiva oferecer à gestão municipal a qualificação e o adensamento de conceitos e visões sobre o tema, a troca de experiências e conhecimentos entre municípios e profissionais da economia criativa, o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas para o setor.

Forma de apoio: Oferecimento de oficinas, palestras, mentorias, encontros e dinâmicas de cooperação e colaboração entre os participantes.

Contrapartida do município: Disponibilidade de gestores municipais para participação nas atividades.

Inscrições de 20/04 a 14/05

100 gestores

50 municípios contemplados

R$ 1 milhão em investimento

Informações detalhadas – Chamadas para Artistas

CONCURSO DE VIOLA CAIPIRA SP

O que é

Seleção e premiação de violeiros e violeiras do Estado de São Paulo. As performances selecionadas integrarão a programação do festival Revelando SP, que acontecerá em julho de 2022. Serão selecionados 16 violeiros, dentro de duas categorias – tradicional e contemporâneo, que receberão uma primeira premiação e ficarão aptos a participar de votação popular e da etapa final.

Além disso, também haverá premiações especiais a serem selecionadas pelo júri dentre todos os inscritos: Prêmio Violeira Revelando SP, Prêmio Viola +50 e Prêmio Incentivo.

Para participar

Cada candidato deverá enviar um vídeo contendo uma performance solo que demonstre sua capacidade e qualidade técnica enquanto instrumentista, além das informações e documentações solicitadas na inscrição online.

Prêmios:

De R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00

Quem pode participar: violeiros e violeiras do Estado de São Paulo.

CONCURSO BATALHAS DE RIMA SP

O que é

Seleção e premiação das batalhas de freestyle mais relevantes do Estado de São Paulo. A partir desta seleção, serão organizados eventos finais, com a participação e premiação de rimadores representantes das batalhas selecionadas no segundo semestre de 2022. Serão selecionadas 16 batalhas e seus 16 rimadores representantes, que receberão uma primeira premiação cada e ficarão aptas a participarem do evento final a ser realizado no Teatro Sérgio Cardoso, onde serão premiados os(as) três melhores rimadores(as) do Estado de São Paulo por júri especializado.

Para participar

Cada batalha deverá enviar materiais referentes a sua existência e histórico de realizações em seu município de origem, no Estado de São Paulo, além da indicação de rimador(a) representante.

Prêmios:

De R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00

Quem pode participar: Batalhas de rima freestyle do Estado de São Paulo.

CONCURSO SLAM SP

O que é

Seleção e premiação dos slams mais relevantes do Estado de São Paulo, com participação em evento final e nova premiação de finalistas. A partir desta seleção, serão organizados eventos finais, com a participação e nova premiação de poetas representantes dos slams selecionados por júri especializado, no segundo semestre de 2022.

Para participar

Cada slam deverá enviar materiais referentes a sua existência e histórico de realizações em seu município de origem, no Estado de São Paulo, além da indicação de poeta representante.

Prêmios:

De R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00.

Quem pode participar: Slams do Estado de São Paulo.

CONCURSO BREAKING SP

O que é

Seleção e premiação de B-boys e B-girls do Estado de São Paulo, com participação em evento final e nova premiação de finalistas. Serão selecionados 32 B-boys e B-girls que receberão uma primeira premiação cada e ficarão aptos a participarem do evento final a ser realizado no segundo semestre de 2022, onde serão premiados os(as) três melhores do Estado de São Paulo por júri especializado.

Para participar

Cada B-Boy ou B-Girl deverá enviar um vídeo contendo uma performance solo que demonstre sua capacidade e qualidade técnica, além das informações e documentações solicitadas na inscrição online.

Prêmios:

De R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00.

Quem pode participar: B-boys e B-girls do Estado de São Paulo.

CONCURSO DE PIANO GUIOMAR NOVAES

O que é

Seleção e premiação de pianistas do Estado de São Paulo. As performances selecionadas integrarão a programação da 45ª Semana Guiomar Novaes, que acontecerá no Theatro Municipal de São João da Boa Vista, no segundo semestre de 2022.

Serão selecionados 20 pianistas, 10 em cada categoria, que receberão uma primeira premiação e ficarão aptos a participar de votação popular, na qual o vídeo do pianista mais votado em cada categoria receberá o prêmio do público.

Os 20 pianistas selecionados participarão, ainda, de um evento final durante a 45ª Semana Guiomar Novaes, no qual serão premiados os três melhores pianistas do Estado de São Paulo em cada categoria por júri especializado.

Nesta edição, também haverá uma premiação a ser selecionada pelo júri dentre todos os inscritos: Prêmio Incentivo.

Para participar

O pianista deverá enviar um vídeo contendo performance solo, nas categorias piano erudito ou piano popular, demonstrando sua capacidade e qualidade técnica enquanto instrumentista, além das informações e documentações solicitadas na inscrição online.

Prêmios:

De R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00.

Quem pode participar: pianistas do Estado de São Paulo.

FESTIVAL CIRCO SP

O que é

O Festival Circo SP é uma ação de valorização, promoção e difusão da prática da arte circense, organizada em um festival com apresentações e números de artistas, grupos, companhias e circos itinerantes com comprovada relevância no Estado de São Paulo.

A Chamada Pública selecionará e premiará 100 números circenses para participação no Festival Circo SP, que acontecerá no segundo semestre de 2022, sendo, no mínimo, 50% de fora da capital do estado.

Para participar

Os artistas deverão enviar proposta de apresentação de número circense para integrar a programação do Festival Circo SP, fornecendo informações e documentos através da inscrição online.

Quem pode participar: Artistas circenses comprovadamente residentes, domiciliados e/ou com atuação artística, prioritariamente, no Estado de São Paulo há pelo menos 01 (um) ano.

Prêmios: R$ 1.900,00.

Informações detalhadas – Chamadas para Organizações e Coletivos

+ ORGULHO SP

O que é

O + Orgulho SP é um programa que promove o apoio a ações afirmativas de visibilidade para a população LGBTQIA+ no Estado de São Paulo que contribuem para a promoção de uma cultura de respeito pela diversidade, por meio da realização de paradas do orgulho, festivais e/ou semanas da diversidade cultural, além da gravação de depoimentos de personalidades locais relevantes para a comunidade LGBTQIA+. Serão premiados 30 projetos a serem realizados em 2022, envolvendo a coleta e disponibilização de 90 depoimentos.

Para participar

A organização ou o coletivo deverá enviar um projeto cultural que demonstre o interesse e a capacidade em realizar programação cultural relacionada à valorização, promoção e visibilidade da população LGBTQIA+, além de destacar nomes de personalidades da comunidade LGBTQIA+ em que está inserida, para a gravação de depoimentos.

Quem pode participar: Organizações sem fins lucrativos e coletivos que atuem na promoção da cultura, direitos humanos e diversidade sexual voltados para a população LGBTQIA+ de municípios do Estado de São Paulo, exceto a capital.

Valor por ação: até R$ 25.000,00

Mais informações #JuntospelaCultura

WhatsApp: +55 (11) 3882-8080

Perguntas e respostas frequentes

https://amigosdaarte.org.br/faq-juntospelacultura2022/