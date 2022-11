Provas do concurso público serão realizadas no dia 13 de novembro em duas escolas

Foi publicado nesta semana edital que torna público aos candidatos do concurso público nº 01 de 2022 os locais para a realização da prova objetiva no próximo domingo, dia 13 de novembro. Ele está disponível no Portal do Governo pelo link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/concursos.html. São quatro cargos públicos: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais, escriturário e salva-vidas.

Os candidatos aos cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais, salva-vidas e escriturário (ordem alfabética: de Adalto Lopes Manzoli Filho a Andreia Araújo de Souza) vão realizar a prova objetiva às 7h50 na Escola Professor Cid Chiarelli (FEG, localizada à Rua Hugo Panciera, nº 386, Imóvel Pedregulhal.

Já os candidatos para o cargo de escriturário (ordem alfabética: a partir de Andreia Drielle dos Santos Candido até o final dos inscritos farão a prova na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, à Rua dos Estudantes, s/nº, na Cachoeira de Cima. A orientação é para que os candidatos compareçam aos locais com uma hora de antecedência munidos de caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, bem como documento de identidade.

Os portões serão fechados às 7h50 e não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões. Foram deferidas 1.458 inscrições, sendo o cargo de escriturário o mais procurado: 805 inscrições. O segundo cargo mais procurado foi auxiliar de serviços gerais (492), seguido de auxiliar de serviços operacionais (134) e salva-vidas (27).