PRÓXIMA EDIÇÃO DO JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA SERÁ NO DIA 28 DE ABRIL

Os moradores do bairro Roseira de Cima recebem no dia 28 de abril a edição mensal do programa Jaguariúna Solidária. O projeto é do Fundo Social de Solidariedade e conta com apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A ação vai acontecer no Parque Maria Estela Bianco Torres, das 9h às 16h.

O Jaguariúna Solidária oferece apoio e serviços às famílias, além de doações de roupas, sapatos e acessórios em geral.

As famílias presentes também terão a oportunidade de contar com os serviços itinerantes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Cadastro Único.

Essas equipes móveis levarão atendimento e orientações diretamente à comunidade, ampliando o alcance dos serviços sociais prestados pela prefeitura.

Serviço:

Jaguariúna Solidária

Dia: 28/04

Local: Parque Maria Estela Bianco Torres

Horário: 9 às 16 hs