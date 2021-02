Público alvo da “Primeira Fase” da vacinação contra a COVID-19 deve realizar agendamento para definir dia e horário da imunização

Para receber a vacina contra a COVID-19 o público alvo da Primeira Fase, que são os profissionais que atuam na área de saúde, posteriormente as pessoas que trabalham na Saúde Privada e a partir do dia 08 de fevereiro para as pessoas com 75 anos ou mais, depois as pessoas de 70 a 74 anos, posteriormente as pessoas de 65 a 69 anos, terminando com as pessoas de 60 a 64 anos, devem agendar seu dia e horário através dos telefones das Unidades de Saúde, pelo 156, ou através do aplicativo eouve.com.br.

Os telefones dos Postos de Saúde de Pedreira são os seguintes: Central de Saúde: 3893-2573 ou 3853-3230; PSF São Rafael Arcanjo – Marajoara: 3852-4173; PSF Benedito Cândido da Silva – Jardim Andrade: 3853-2467; PSF Adelaide Cardoso Nieri – Vila Santo Antônio: 3852-1968; PSF Mirian Leonardi Rached – Vila São José: 3852-4176; PSF Dra. Sonia de Oliveira Martins – Jardim Triunfo: 3893-3621; PSF Dr. Luis Guilherme Rocha – Barbim: 3853-3014; PSF Dona Maria Herrera Lopes – Santa Clara: 3893-7974; UBS Margarida Janete F. Ganzarolli – Marajoara: 3893-3729; UBS Edgardo Luis Steula – Vila Canesso: 3853-2964.

Para acessar o aplicativo eouve basta digitar o seguinte endereço no computador ou celular: http://pedreira.eouve.com.br, clique em cadastro, fique atento aos campos que contenham o símbolo Asterisco, pois são de preenchimento obrigatório e clique no botão Cadastrar. Após selecione o ícone “Agenda Vacina”, preencha os dados solicitados, posteriormente você vai receber seu horário e dia para tomar a Vacina contra a COVID-19.

Todos os Postos de Saúde estão devidamente equipados e os técnicos treinados para aplicar a vacina contra o Coronavírus, atendendo das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 16h. Também funcionará o Drive True nas dependências do Terminal Rodoviário de segunda a sexta-feira das 16h às 20h e aos sábados, das 8h às 16 horas.