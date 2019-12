PÚBLICO LOTA O TEATRO MUNICIPAL PARA ASSISTIR “O QUEBRA NOZES”

O espetáculo “O quebra nozes” encantou o público que compareceu no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, no sábado, dia 14. A adaptação da obra de Tchaikovski foi feita pela Companhia municipal de dança de Jaguariúna e pelos alunos da Escola das Artes.

A peça contou a história da menina Clara que na véspera de Natal entre todos os presentes se encanta por um quebra-nozes com formato de um boneco. A menina acomoda o novo amigo no armário de brinquedos, mas por volta de meia-noite ouve estranhos ruídos. Entre o sonho e a realidade, Clara vive histórias maravilhosas e estranhas, de reinos e feitiços, delícias e aventuras.

No próximo sábado, dia 21, haverá uma nova apresentação de “O quebra nozes” no Teatro Municipal, às 15h30.

Os ingressos devem ser trocados por um litro de leite uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Ivair Oliveira