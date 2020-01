PÚBLICO SABOREIA BOA GASTRONOMIA EM QUATRO DIAS DE EVENTO NO PARQUE SANTA MARIA

A primeira edição do Festival “BBQ and BEER” aconteceu de quinta-feira, dia 16, até domingo, dia 19, e agradou os amantes do churrasco e da boa gastronomia. Realizado no Parque Santa Maria o evento teve muita comida gostosa.

Com o apoio da secretaria de turismo e cultura, o “BBQ and BEER” trouxe para a cidade os melhores churrasqueiros, assadores e Food Trucks do Brasil.

Além disso, o evento também agitou o público com música ao vivo e um espaço kids.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Foto: Ivair Oliveira