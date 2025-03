Quadra Poliesportiva Elvis Atílio Mazan é inaugurada após 10 anos de espera

Na manhã deste sábado, 29 de março, foi inaugurada a quadra poliesportiva Elvis Atílio Mazan na Escola Profª Conceição Godoi Menuzzo, no município de Santo Antonio de Pose. A obra, tão aguardada pela comunidade escolar, levou uma década para ser concluída e foi entregue na atual administração do prefeito Ricardo Cortez. Com 806 metros quadrados de área construída, a quadra coberta representa um avanço significativo para as atividades esportivas e pedagógicas dos alunos e educadores.

Durante a solenidade, o prefeito Ricardo Cortez destacou a importância do investimento na educação e no esporte. “Vestimos a camisa da educação e trabalhamos para que projetos como este se tornem realidade. Parabenizo os professores e agradeço a todos os envolvidos nesta conquista. Também reconheço o esforço das gestões anteriores, que se empenharam para que essa obra fosse concluída. Esse espaço será fundamental para a formação de novos cidadãos”, declarou.

O presidente da Câmara, vereador Adalberto Bergo Filho, autor do projeto de lei que nomeia a quadra, explicou a motivação para a escolha do nome. “Elvis Atílio Mazan nos deixou de forma precoce, aos 21 anos, mas deixou também um legado de inspiração. Ele cursava Educação Física e era um exemplo para muitos. Nada mais justo que seu nome fique eternizado em um espaço dedicado ao esporte e à educação”, afirmou.

A inauguração contou com a presença do vice-prefeito, vereadores, representantes da educação, comunidade escolar e familiares do homenageado. A nova quadra poliesportiva proporcionará mais qualidade de vida, incentivo ao esporte e lazer para os estudantes, consolidando-se como uma importante conquista para o município.