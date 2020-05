Quadrilha de roubos a estabelecimentos comerciais e residências é presa em Pedreira

Três indivíduos foram presos na manhã de quinta feira, 14, por envolvimento em roubos a estabelecimento comercial e residências nas cidades de Amparo e Pedreira.

Os Policiais do Setor de Investigações Gerais – SIG cumpriram os mandados de prisão expedidos pela justiça. De posse das informações os policiais cercaram uma residência no Jardim Ypê em Pedreira, onde lograram êxito e detiveram os acusados.

Um dos indivíduos tentou fugir pelos fundos da residência, mas caiu do telhado do imóvel e acabou detido pelos policiais. Em vistoria na residência encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada e municiado com seis balas.

A operação desta quinta feira é resultado do trabalho de inteligência que vem sendo executado pelas Policias Civis de Pedreira e Amparo que realizaram a investigação em conjunto sobre a ação dos criminosos até levantarem provas e chegarem aos autores.

Um outro ponto levantado pelos policiais é que um dos presos é um dos lideres de uma facção criminosa que atua no Estado. O trio foi levado para a Cadeia Pública de Itapira, onde os indivíduos permanecerão recolhidos e à disposição da Justiça.