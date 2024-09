Qualidade de matérias-primas da ração é imprescindível para o bom desempenho zootécnico de aves

. Alimentação deve ter, nos níveis necessários, todos os nutrientes essenciais

. Análise das amostras dos nutrientes por profissionais especializados é essencial

. Cronograma de coleta, análises bromatológicas e via NIR são diferenciais neste quesito

A nutrição de aves, sejam de postura ou de corte, é um ponto crítico para os avicultores. O planejamento da dieta e a garantia do fornecimento de insumos de qualidade podem definir o nível de produtividade animal, bem como a rentabilidade do negócio. “O Brasil é uma potência mundial na produção de carne de frangos e ovos. A qualidade das matérias-primas utilizadas nas rações é essencial para não só manter essa posição, como avançar ainda mais em resultado zootécnico”, aponta Suellen Gazzola, zootecnista da Auster Nutrição Animal.

Essa questão é extremamente importante, pois insumos com qualidade inferior não fornecem os nutrientes necessários para nutrir bem as aves, o que pode resultar em doenças metabólicas e redução do desempenho. É importante as granjas contarem com suporte para análise das matérias-primas.

“A sazonalidade característica da oferta de matérias-primas agrícolas no Brasil representam um desafio a ser superado. Também pesa nesse processo a coleta dos insumos e o tempo de resposta entre o envio da amostra para análise e a chegada do resultado. Além disso, é importante contar com profissionais com conhecimento técnico para correta orientação e interpretação de laudos laboratoriais”, detalha Laureano Galeazzi, da Auster Nutrição Animal.

Companhia 100% brasileira, a Auster Nutrição Animal desenvolve soluções nutricionais de alta qualidade e oferece assistência técnica aos avicultores parceiros para suporte e colaboração. Para isso, contribui para a definição de cronograma de coleta e envio de amostras de grãos para análises via Near Infrared Spectroscopy (NIR), análises bromatológicas, recuperações enzimáticas, coeficiente de variação de mistura, além de consultorias realizadas por especialistas em fábricas de rações e laudos completos com interpretação do resultado com ajustes necessários para aplicação em cada cliente.

Suellen destaca “que, dessa forma, a Auster contribui com a otimização da produtividade da avicultura por meio de ferramentas e acompanhamentos necessários para que os produtores tenham segurança na hora da compra e utilização das matérias-primas”. As ferramentas oferecidas pela Auster maximizam o aproveitamento dos insumos alimentares, reduzindo o custo de produção e melhorando o desempenho das aves.

“Os clientes têm à disposição esse tipo de tecnologia a qualquer momento. É justamente por isso que devemos sempre manter uma frequência analítica das matérias-primas, visando a prevenção de perdas produtivas. A nutrição de qualidade é a principal forma de garantir todo o potencial produtivo das aves”, finaliza Laureano.