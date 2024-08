Qualifica-SP “Novo Emprego” disponibiliza gratuitamente para Pedreira cursos de Qualificação Profissional no formato EAD

Estão abertas as inscrições para o Programa Qualifica-SP, que podem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br, opção Novo Emprego, ícone “Inscreva-se” até o dia 22 de setembro de 2024.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional destinado às pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis são os seguintes: Assistente Administrativo; Assistente Contábil de crédito e cobrança; Assistente de Recursos Humanos; Atendimento para delivery; Auxiliar em Logística; Balconista de Farmácia; Espanhol para recepção; Informática básica; Inglês para recepção; Operador de caixa e Técnicas de vendas.

“As aulas terão início no dia 30 de setembro, ao final do curso o aluno receberá o Certificado de Conclusão, as aulas acontecerão ao vivo nos períodos da manhã, tarde e noite. Para participar o interessado deve ter no mínimo 16 anos completos”, destaca o Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Elder Geraldo Alves.

Atenção, para realizar a matrícula, o interessado deve possuir conta (login e senha) ativa no portal Gov.br, em caso de dúvida procurar pelo PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fina no Acessa Pedreira, Rua Miguel Sarkis, nº 61, Parque Industrial (Terminal Rodoviário), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.