Quarentão: Bandeirantes conquista o título da temporada 2024

O Bandeirantes conquistou o título 19º Campeonato Municipal de Futebol Quarentão – Troféu Luiz Contessoto (Chico Neto). Na partida decisiva, a equipe venceu o Ipiranga pelo placar de 1 x 0. O jogo aconteceu neste domingo, 1º de dezembro, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

O único gol do confronto foi marcado por Anderson Henrique Lazari aos 10 minutos do primeiro tempo. Além do título, o Bandeirantes teve também a melhor defesa da temporada 2024 com David Gomes de Oliveira. Já o artilheiro da competição foi o jogador Felipe Gianelli Marques (LM Monitoramento) com seis gols anotados.

O 19º Campeonato Municipal de Futebol Quarentão – Troféu Luiz Contessoto (Chico Neto) foi organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL)