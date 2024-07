Quartas de Final Definidas no 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse

O 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse avança para as quartas de final, com jogos decisivos nesta segunda-feira, 22 de julho, e terça-feira, 23 de julho. A rodada da última sexta-feira, 19 de julho, foi determinante para a definição das equipes que seguirão na competição.

Resultados da Rodada de Sexta-feira, 19 de Julho:

Cascavel 02 x 07 Tamo Junto

Real Possense 01 x 08 Fut Quinta

Esses confrontos selaram o destino das equipes que agora se preparam para as quartas de final. Confira os duelos programados:

Jogos de Segunda-feira, 22 de Julho:

19h00: Furacão x Função

19h50: Bang Bang x Lentus

Jogos de Terça-feira, 23 de Julho:

19h00: Tano Unido x Palermo

19h50: Itaposse x Fut Quinta

Os jogos prometem muita emoção e competitividade, com as equipes buscando uma vaga na semifinal do campeonato. Os torcedores são convidados a comparecer e apoiar seus times favoritos no ginásio local, garantindo uma atmosfera vibrante e cheia de energia.

Venha Torcer e Vibrar com Seu Time!

Não perca a chance de acompanhar de perto as emoções das quartas de final do 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse. Traga sua torcida e celebre o melhor do futsal amador da região!