Quatro pessoas são presas por suspeitas de torturar, matar e queimar jovem na cidade de Itapira

Reportagem : Susi Baião

A Polícia Civil de Mogi Guaçu cumpriu quatro mandados de prisão contra quatro pessoas suspeitas de torturar, matar e queimar o corpo de Thalisson Jorge da Silva de 25 anos, em março deste ano em Itapira.

As prisões aconteceram na tarde desta sexta-feira (26), na cidade de Mogi Guaçu. Três homens e uma mulher, entre eles um empresário conhecido na cidade foi preso em sua casa em um condomínio de luxo.

As investigações apontam que a vítima era usuária de drogas, morava na cidade de Mogi Guaçu e teria sido flagrado cometendo um furto e como punição foi executado num ritual do tribunal do crime, quando o acusado paga com a própria vida por ter cometido um crime sem permissão.

Thalisson foi encontrado morto no dia 11 de março em um canavial na cidade de Itapira. Ele estava com os pés amarrados, com 12 perfurações de pistola de 9mm, boca amordaçada e o corpo parcialmente carbonizado.

Após denúncia, a Guarda Municipal chegou até o local em que o corpo foi deixado, na zona rural de Itapira. Ele foi encontrado em estado avançado de decomposição. A vítima deixou esposa e uma filha de 9 meses.

Os suspeitos foram indiciados por sequestro, tortura, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.