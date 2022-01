‘Que Deus perdoe ele de todas as maldades’, diz filha de Olavo após morte

Filha do escritor e ideólogo Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho lamentou a morte do pai hoje nas redes sociais e pediu que “Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu”. Os dois não se falavam desde 2017.