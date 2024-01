Queda na doação de sangue impacta nas cirurgias do Hospital Mário Gatti

Crédito Foto: Arquivo PMC

Entre quinta e sexta-feira, 4 e 5 de janeiro, foram suspensos cinco procedimentos cirúrgicos. Doações tiveram 40% de queda

O estoque baixo de bolsas de sangue já está impactando nas cirurgias do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Entre quinta e sexta-feira, 4 e 5 de janeiro, cinco procedimentos tiveram que ser adiados. Os estoques do Hemocentro da Unicamp, responsável pelo fornecimento de sangue aos serviços que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS), estão críticos; as doações tiveram uma queda de 40%.

De acordo com o diretor técnico do Hospital Mário Gatti, as cirurgias eletivas de grande porte exigem que seja feita uma reserva de sangue. “O paciente tem que ter garantido de duas a três bolsas do sangue para que possa utilizar numa emergência durante a cirurgia”, disse. “Nenhum paciente pode iria para uma cirurgia de grande porte sem essa reserva”, completou.

Ainda segundo Arca, quatro procedimentos já roram reagendados, sendo um – ortopédico – para esta sexta-feira, 5 – e os outros para a próxima semana. “As cirurgias foram reagendadas, mas para garantir que sejam feitos, precisamos de mais doações”, afirma.

Segundo o Hemocentro, nesta semana os tipos AB+ e B+ apresentam nível estável (suficiente para cinco dias), enquanto os tipos A+, A-, AB-, O- e B- estavam em alerta (suficiente para um dia); por outro lado, o estoque do tipos O+ está em nível crítico

“Para um estoque estável, seria necessária a coleta de 130 e 140 bolsas diárias, mas a média tem sido de 80”, explicou o analista executivo no Hemocentro da Unicamp, Eduardo Baungartner.

Quem pode doar

– Pessoas que tenham entre 18 e 69 anos. (pessoas 16 ou 17 anos devem apresentar consentimento formal e presencial dos pais);

– Pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos e, se for doar depois do almoço, esperar três horas após a refeição.

– Não pode fumar duas horas antes ou depois da coleta do sangue.

Quem não pode doar

– Pessoas com mais de 60 anos que nunca doaram.

– Alcoolistas crônicos, portadores de sífilis, malária ou doenças de chagas, pessoas com sintomas respiratórios, grávidas, puérperas ou mulheres amamentando.

– Pessoas que tenham se exposto a situações de risco de doenças sexualmente transmissíveis

– Pessoas com histórico de consumo de drogas injetáveis

– Quem realizou exame de endoscopia há menos de seis meses ou tenha contraído hepatite após os 11 anos de idade.

Onde doar

Hemocentro

Endereço: Rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária

Quando: de segunda a sábado, das 7h30 às 15h (inclusive feriados)

Hospital Mário Gatti

Endereço: Avenida Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália

Quando: de segunda a sábado, das 7h30 às 15h (inclusive feriados)