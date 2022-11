Quer falar com a Águas de Holambra com mais agilidade? Use o Whatsapp!

Você sabia que uma das principais ferramentas de comunicação entre usuários e a concessionária Águas de Holambra é via WhatsApp? Pois é, pelo aplicativo, você pode solicitar a segunda via da fatura, verificar débitos pendentes, fazer cadastro para o Programa Tarifa Social, solicitar serviços ou obter outras informações.

Para todos os atendimentos, é importante que o usuário tenha em mãos o número de matrícula, que vem impressa no canto superior direito da fatura, ou o CPF do titular da matrícula. O atendimento pelo WhatsApp da Águas de Holambra é realizado das 8h às 18h30, de segunda a sábado, no 0800 595 3333 – mesmo número do Call Center. Vale lembrar que o Call Center atende 24 horas por dia, sete dias da semana.

Para mais informações, acesse nosso site www.aguasdeholambra.com.br e nossas redes sociais: Águas de Holambra (Facebook) e @aguasdeholambra (Instagram).