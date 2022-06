Quer pilotar? Conheça a Turismo Nacional

Uma boa opção para quem quer experimentar a adrenalina proporcionada pela velocidade, a TN oferece vários níveis e baixo custo

Há muitos aspectos que fazem da Turismo Nacional uma categoria de baixo custo no cenário do automobilismo brasileiro.

Além de o campeonato englobar os modelos e marcas mais populares do país, a competição também permite que o piloto faça parte dela mesmo com pouca experiência. E mesmo o estreante já começa competindo em alguns dos circuitos mais importantes do Brasil.

As cinco categorias da TN são definidas de acordo com a experiência dos competidores, na seguinte ordem de graduações: Pro, Super, Elite, A e B – em ordem decrescente de experiência dos participantes. Há ainda a divisão Sênior, destinada aos pilotos acima dos 54 anos e que abrange inscritos nas classes A e B.

Porta de entrada da Turismo Nacional, a categoria B é também um ambiente focado na evolução dos competidores, que correm pelas mesmas equipes dos pilotos mais avançados. Como em qualquer campeonato oficial chancelado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), é necessário que o interessado seja portador de uma licença de pilotagem emitida por aquele órgão. No caso da classe B, é exigida a carteira PGC-B — sigla que significa Piloto Graduado de Competição B.

Como se habilitar — Para que o piloto obtenha a licença PGC-B, é necessário cumprir ao menos uma das condições estabelecidas pelo Código Desportivo do Automobilismo. A mais acessível é possuir diploma emitido por escola de pilotagem reconhecida pela CBA. Os cursos geralmente são realizados com aulas teóricas e práticas e estão disponíveis em vários Estados onde há autódromos.

Com a licença expedida pela CBA, o piloto está habilitado a entrar na Turismo Nacional pela categoria B. Os custos são variáveis e podem mudar a depender sobretudo do carro, da equipe e do programa de treinos que o competidor escolher. Existem pilotos da Turismo Nacional que montam seu próprio time e estrutura. Nesta temporada, nada menos que 43 equipes estão inscritas para disputar o campeonato.

A ideia, justamente por se tratar de uma classe de entrada, é que o custo seja mais baixo na comparação com as demais categorias da TN porque se tratam de pilotos com menos experiência e também com capacidade de investimento e preparação menores. Por isso, o orçamento para participar, seja de uma etapa ou do campeonato como um todo, também tem valores mais acessíveis. Mais informações sobre a categoria pelo e-mail tnbr@stockautoservice.com.br ou (31) 98851-5883, com Fabiola Quick.

Turismo Nacional: equipes da temporada 2022

Nome / Responsável / Telefone



Brasília

JW Motorsport / Derson Pereira de Sousa / (61) 99272-6221

Kaki Racing Team / Felipe ‘Kaki’ Andrade / (61) 98460-0007

Landerson Competição / Landerson Araújo/ (61) 99649-7624

Amicicorsa / Guto Parreira / (61) 98231-2074

Azalini / Décio Azalini / (61) 99979-4018

Goiás

AMED Brandão Motorsport / Hélio Brandão / (62) 98171-9585

JR Racing / Marcos Silvio Lisboa / (62) 98573-5603

Lucas Car Motorsports / Lucas Rocha / (62) 98131-7177

Mega Joman / José Wilson / (62) 99129-7534

Senna MG Sports / Manuel Garcia / (62) 99672-2025

Peres Competições / Edimar Peres / (62) 99684-0149

Petrópolis Motorsport / José Eduardo / (62) 99974-3849

Pimba Competições / José Carlos / (62) 99946-7103

Senna Motorsports / Manuel Garcia / (62) 99672-2025

Paraná

Arabros / Rafael Sobrara / (45) 99811-6440

Bonato Racing / Evandro Bonato/ (41) 99243-8884

Baguá Racing/Córdova / José Córdova / (41) 99974-0898

Caus Motorsport / João Caus / (41) 99916-8895

Cesinha Competições / César Bonilha / (43) 99972-8415

Cezarotto / Wyllian Cezarotto / (45) 99940-7386

Porthack / Guilherme Sirtoli / (45) 99931-9899

RB Motorsport (MD7) / Antônio Betinelli / (41) 99615-2545

Sérgio Ferrari Racing / Eduardo Ferrari / (43) 98409-5451

Sermann Racing Sport / Algacir Sermann / (41) 99671-6567

Sivel Competições / Silvio Filho / (45) 99804-6666

Sudaseg SR Competições / Marcelo Kroth / (41) 999525-2579

STR Motors / Luís Schnekemberg / (41) 99132-3739

Stumpf Competições / Muriel Stumpf / (45) 99104-1558

WC6 Motorsport / Wellington Cirino / (41) 99925-9716

Ymagawa / Márcio Ymagawa / (43) 99991-5415

Rio de Janeiro

ELLG Racing / Marcelo Carestiato / (22) 98803-5318

Rio Grande do Sul

Adesca / Luiz Sergio Sena Junior/ (54) 99927-0990

Fast Racing / Fabiano Cardoso / (51) 99894-3131

Ouro Car Racing / Cleber Vieira / (51) 98455-9673

Xtreme / Paulo Preto / (51) 98421-3465

Santa Catarina

AGB Preparações / Anderson Brandt / (47) 99120-8304

Enzo Powersports / Fernando Alquimi / (47) 99977-5655

GT1 Martelli / Michel Giusti / (49) 99933-2309

MIG Motorsports / Alexandre Frankenberger / (47) 99964-0019

MP Competições / Marcos Pellense / (47) 98420-1959

Pein Competições / Sergio Pein / (47) 99290-4755

Speed Car / Edson da Silva / (47) 99614-0711

_São Paulo_

Manzini / Roberto Manzini / (11) 99996-1999