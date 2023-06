Quina de São João: 3 das 5 dezenas sorteadas nunca haviam sido contempladas na história do concurso

Apostadores resgatarão o total de R$ 704.248,15 via Sorte Online

São Paulo, junho de 2023 – 48.151 apostas da Sorte Online, maior plataforma de intermediação de serviços lotéricos, acertaram 2, 3 ou 4 números da Quina de São João, sorteada ontem (24). Ao total os jogadores irão embolsar a quantia de R$ 704.248,15, após realizarem seus palpites pela internet, com toda segurança e praticidade.

As apostas feitas através da plataforma Sorte Online foram efetuadas para o concurso nº 6172 da Quina de São João. Os números contemplados foram: 12 – 13 – 45 – 47 – 70.

Os ganhadores contarão com todo o suporte do time de atendimento ao cliente para realizar o resgate dos prêmios de maneira segura e rápida.

Detalhes sobre as apostas premiadas via Sorte Online

A Sorte Online irá repassar a quantia de R$ 704.248,15 em prêmios para os ganhadores da Quina de São João. São 45.786 prêmios de Duque (duas dezenas): R$ 167.576,76, 2.322 prêmios de Terno (três dezenas): R$ 217.130,22 e 43 prêmios de Quadra (quatro dezenas): R$ 319.541,17.

Resultado Quina de São João

O prêmio de R$ 216.787.644,54, o maior da história desta loteria, será dividido por oito sortudos que acertaram as cinco dezenas do concurso nº 6.172, que ocorreu sábado (24). Desta forma, cada apostador ganhou R$ 27.098.455,57.

As 2.567 pessoas que acertaram a quadra ganharam R$ 7.431,19 cada. Já os 194.275 apostadores que acertaram três números levaram R$ 93,51 cada. Outros 4.960.265 jogos acertaram duas dezenas e devem receber R$ 3,66 cada.

Dezenas inéditas

Em tempo, vale lembrar que três das cinco dezenas sorteadas na Quina de São João, nunca haviam sido sorteadas em toda a história do concurso, são elas: 12, 45, 70. O número 13 havia sido sorteado 2 vezes, e o 47 apenas uma vez nesta loteria especial.

Como resgatar os prêmios via Sorte Online

No Sorte Online, sempre que há um ganhador, a comunicação é feita pela equipe de atendimento da plataforma, evitando que o sortudo não fique sabendo que seu jogo foi contemplado e receba seu prêmio. Além disso, as premiações de até R$ 50 mil, são recebidas como crédito em sua conta na própria plataforma. Este valor pode ser usado em novas apostas ou resgatado, com pedido de transferência para conta bancária indicada pelo apostador.

Já para quantias acima de R$ 50 mil, a equipe da Sorte Online entra em contato para alinhar como será a retirada da premiação, especialmente quando se trata de um valor milionário. A equipe dá todo o suporte para que o resgate seja feito em segurança e dentro do prazo delimitado.

Ferramentas estratégicas da Sorte Online

Em qualquer loteria, o fator sorte é primordial para a conquista de qualquer premiação. Contudo, é sempre interessante empregar algumas estratégias que podem otimizar as chances de levar dinheiro para casa.

Com uma expertise de mais de 19 anos no mercado, a Sorte Online oferece as melhores estratégias para seus apostadores. Seja em apostas individuais ou em bolões, a plataforma conta com ferramentas que elaboram combinações cada vez mais certeiras.

Seus bolões, por exemplo, combinam as táticas de fechamento e desdobramento, além de inteligência de dados, com o benefício extra de ter cotas com preços acessíveis.

A prova do sucesso desta estratégia está nos constantes prêmios conquistados por seus jogos. Desde sua criação, já foram cerca de R$ 215 milhões em premiações distribuídas para jogadores de todo o Brasil.

E outro ponto importante: o uso da ferramenta de fechamento é totalmente gratuito. O apostador pagará apenas pelos jogos realizados na plataforma.

Além disso, contará com a comodidade de receber por e-mail o resultado de suas apostas e não precisa se preocupar nem em conferir seus bilhetes.

Sobre a Sorte Online

Fundada em 2003, a plataforma se destaca no mercado de loterias online, já tendo distribuído mais de R$ 215 milhões em prêmios para jogadores de todo o país. Com grande pioneirismo e amplos investimentos em tecnologia, a Sorte Online oferece uma plataforma completa, com soluções digitais que permitem maior facilidade e segurança para que os apostadores possam realizar jogos na loteria desejada e ainda tenham acesso às cotas de bolões elaborados. Seu grande diferencial de mercado está no uso de ciência de dados e estatísticas aplicadas à plataforma, que aumenta exponencialmente as chances de ganhar. Em seu canal online, também é possível acessar dicas, notícias, estatísticas, probabilidades e o resultado das loterias em tempo real. Mais informações aqui.

A SOL SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO S.A. (“Sorte Online”) não é um agente lotérico oficial, bem como não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal. A Sorte Online atua como prestadora de serviços de intermediação para, a pedido e em nome do cliente, nos termos do art. 653 do Código Civil, efetivar apostas nas casas lotéricas oficiais da Caixa Econômica Federal.