Quinta do Olivardo realiza noite do “Vinho dos Mortos”

Tradicional jantar acontece no próximo sábado com direito ao melhor da gastronomia portuguesa e fado

A Quinta do Olivardo, restaurante português e adega em São Roque, promove a tradicional noite do “Jantar do Vinhos dos Mortos” no próximo sábado, dia 21, das 19h às 22h.

No jantar, os participantes enterram uma garrafa de vinho resgatando parte da história de Portugal de 1807, quando o país foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte, levando os portugueses a enterrarem seus bens, incluindo garrafas de vinho.

Posteriormente, com a saída dos soldados franceses, os lusitanos recuperaram suas propriedades e desenterraram os vinhos.

Embora esperassem encontrar a bebida estragada, foram surpreendidos pelo sabor realçado. Surgiu daí a expressão “vinho dos mortos”. O mesmo acontece na Quinta do Olivardo, onde cada participante retorna ao local após 6 meses para resgatar suas garrafas.

Para deixar o ambiente no clima das casas do século XIX, o local fica iluminado apenas com tochas e velas, onde os visitantes também podem desfrutar do serviço de restaurante com gastronomia inspirada na Ilha da Madeira e apreciar clássicos da música portuguesa com a interpretação ao vivo da fadista Ciça Marinho.

Para reservas e mais informações entre em contato pelo telefone (11) 97088-5401.

Serviço

Quinta do Olivardo – São Roque

Jantar dos Vinhos dos Mortos

Quando: 21 de Maio das 19h às 22h

Reservas: (11) 97088-5401

Endereço: Estrada do Vinho, km 4 – São Roque – SP