Raimundo Rodrigues Lacerda: um exemplo de perseverança e dedicação.

Um nordestino de origem humilde encontrou seu espaço e construiu uma história de sucesso. Conheça Raimundo Rodrigues Lacerda, um exemplo de perseverança e dedicação, que se tornou uma referência no comércio varejista de confecções de cama, mesa e banho em Mogi Mirim.

Nascido e criado no sertão paraibano, Raimundo traz consigo a força e a coragem típicas do povo nordestino, eita cabra bom! Embarcou em uma jornada rumo ao estado de São Paulo, em 1994, em busca de melhores oportunidades de trabalho e qualidade de vida. Sua trajetória o levou a trabalhar em diversas cidades do interior paulista, incluindo Campinas, Ribeirão Preto e Franca, ganhando experiência e adquirindo conhecimentos valiosos. Mas, Lacerda escolheu Mogi Mirim como seu lar, trazendo consigo um sonho: prosperar no comércio varejista.

Ao longo de sua jornada no comércio, Raimundo Rodrigues Lacerda descobriu uma verdadeira paixão: o atendimento ao público. Há 28 anos, ele desempenha com excelência o cargo de Gerente, destacando-se por sua habilidade em lidar com clientes e em liderar equipes. Com passagens por grandes magazines, encontrou sua função na Loja Evolução, onde está há 15 anos. Aos 47 anos, casado e pai de 3 filhos, sua dedicação e seu comprometimento o tornaram uma figura importante da empresa, sendo admirado por colegas e clientes.

Os desafios fazem parte da vida de Raimundo, e ele os encara com determinação e otimismo. “O segredo é amar o que faz”, revela o Gerente, ressaltando a importância de encontrar satisfação no trabalho diário para superar as adversidades. Ao longo de sua trajetória, ele sempre acreditou em si e em sua capacidade de vencer os obstáculos que surgiam em seu caminho. Essa confiança foi essencial para sua evolução profissional e pessoal.

Com base em sua experiência, Lacerda compartilha uma valiosa lição: “nunca desista e acredite em si mesmo”. Sua trajetória é um testemunho vivo de que, com esforço e dedicação, é possível alcançar o sucesso mesmo diante das maiores dificuldades.

Nos momentos de lazer, Raimundo é apaixonado por futebol e torce fervorosamente pelo time Corinthians. Seu gosto por aprendizado também se destaca, e ele aprecia as palestras de Daniel Godri, que o inspiram a crescer ainda mais em sua carreira. Entre suas preferências culturais, o filme “Nosso Lar” deixou uma forte impressão em seu coração. Na literatura, o livro “Violetas Na Janela” é uma de suas leituras prediletas, proporcionando momentos de reflexão e inspiração. Quando o assunto é empreendedorismo, não poderia faltar um toque de humor e Lacerda brinca ao dizer que ele mesmo é seu maior empreendedor.

Encerro a história de hoje, agradecendo ao meu amigo, Raimundo Rodrigues Lacerda, em compartilhar um pouco da sua trajetória de vida e tenho a certeza de que a dedicação e a perseverança desse empreendedor irão inspirar muitas pessoas.

Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus!