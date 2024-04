Rainha e princesas da 36ª da Festa do Peão de Americana serão escolhidas no Villa Americana Eventos, a partir das 19h

No próximo sábado, 27 de abril, uma nova corte assumirá o comando da 36ª da Festa do Peão de Americana. Rainha e princesas serão escolhidas no Villa Americana Eventos, partir das 19h.

Com a fase de inscrições já encerradas, dezenas de candidatas ao título, coroa e faixa, participarão da disputa acirrada que será decidida em quatro etapas. É importante lembrar que a votação popular já começou pelo site www.rainhafestadopeao.com.br

Primeiro, os jurados analisarão todas as participantes individualmente. Do total de inscritas, ficarão somente 15 para a semifinal. Mais uma análise criteriosa e somente nove seguirão adiante. As nove finalistas desfilarão com as roupas oficiais da rainha e princesas da Festa do Peão de Americana. Ao final, serão eleitas a rainha, primeira e segunda princesas.

Os critérios avaliados são beleza, postura, simpatia e desenvoltura.

Representantes oficiais, elas esbanjam os atributos obrigatórios por todo o recinto. A rainha e as princesas são os destaques da festa. Despertam os olhares de todos e, claro, nunca dispensam fotos e autógrafos.

Carol Levino (rainha), Kevelyn Brenda (primeira princesa) e Beatrice Moraes (segunda princesa) se despedem da monarquia mais desejada de todo o Brasil e dão espaço a nova corte.

O concurso anual da Rainha da Festa do Peão de Americana é um evento realizado pelo jornalista Wagner Sanches, Le Beauté, com apoio do Clube dos Cavaleiros de Americana e da Vox 90 – a rádio oficial da Festa do Peão de Americana.