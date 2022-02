Recadastramento de feirantes segue até 28 de fevereiro

O interessado deverá juntar os documentos solicitados e protocolar na Prefeitura Municipal

Iniciou-se, 01 de fevereiro, o recadastramento das barracas da feira livre do Município de Santo Antônio de Posse, todos os setores deverão fazer o pedido até o dia 28 de fevereiro.

O Feirante interessado deverá preencher a ficha de recadastramento que estará disponível no site da Prefeitura Municipal no campo Serviços > Formulários, juntar os documentos solicitados e protocolar no Paço Municipal no endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351, Vila Esperança, Santo Antônio de Posse – SP.

O atendimento no protocolo é de segunda a sexta feira das 08h30 as 16h30.

Documentos necessários para o recadastramento:

– 2 fotos 3×4 recentes;

– Cópia do RG e CPF;

– Cópia do comprovante de residência atualizado;

– Ficha de recadastramento preenchida

Para mais informações entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9 8108 – 6411 ou pelo e-mail: cultura@pmsaposse.sp.gov.br